Sheinbaum minimiza afectaciones a playas del Golfo de México; anuncia equipo permanente para detectar fugas

La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó este viernes las afectaciones en las playas tras el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México y anunció que el grupo interdisciplinario trabajará de forma permanente en sistemas de alertamiento para detectar fugas.

En conferencia de prensa, la mandataria puntualizó que el equipo estará conformado por la Marina, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Petróleos Mexicanas y la Secretaría de Enegería.

«Ya existe cuando hay un incidente como estos que se instala de inmediato un puesto de mando para poder atender. Eso ya existe y existía desde antes como un protocolo, pero ahora vamos a mantener este equipo de trabajo«, anunció.

“Ya hay una hipótesis”: Sheinbaum afirma que primer derrame ocurrió desde un barco, pero detectaron más manchas de hidrocarburo

Sheinbaum afirmó que la primera fuga se orginó por un barco que ya ha sido identificado por la Marina, aunque la presidenta no detalló si era de una empresa pública o privada.

Sin embargo, destacó que existe una emanación del yacimiento de Cantarel la cual se investiga si fue de manera natural por un pozo no explorado o si es por un problema en alguna instalación de Pemex.

«Hay un proceso de investigación muy profunda de todo el yacimiento de Cantarel y al mismo tiempo de contención para que la fuga o la ‘emanación natural’ de esta zona, pues pueda ser contenida y no llegue a la playa. En este momento las playas están limpias», dijo.

La mandataria afirmó que el petróleo no llegó a la playa, porque hubo un proceso de limpieza en la zona afectada.

Cabe recordar que ayer, 26 de marzo, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, afirmó que se ha identificado que el derrame en el Golfo de México tiene tres fuentes de origen: un buque y «emanaciones naturales» de chapopoteras.

Con información de Latin Us