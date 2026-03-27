Colectivos anti-Mundial prometen bloquear Calzada de Tlalpan el sábado en la reinauguración del Estadio Azteca

Colectivos anti-Mundial convocaron a bloquear la Calzada de Tlalpan el sábado al mediodía de cara a la reinauguración del Estadio Azteca con el partido entre la Selección Mexicana y Portugal (19:00 horas).

La Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones, Tlalpan Coyoacán, difundió una convocatoria en redes sociales hace algunas semanas y reafirmó el llamado estos días para realizar el bloqueo a la altura del bajo puente cercano al inmueble, en donde tienen previsto realizar una “mega reta” de futbol, intervenciones gráficas, un tianguis autogestivo (sin gestión del gobierno) y otras actividades.

Desde hace algunos meses, estos grupos en los que participan vecinos del Estadio Azteca, protestan por las obras, el impacto urbano de los preparativos para la Copa del Mundo, la escasez de agua, el aumento de las rentas en la zona, despojo de propiedades, la turistificación y gentrificación.

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Cabe recordar que el sábado el acceso vehicular al llamado Coloso de Santa Úrsula estará restringido un kilómetro a la redonda, por lo que los aficionados que asistan al partido entre el Tri y los lusitanos lo harán en transporte público o a pie.

En este marco, la autodenominada ‘Asamblea anti-mundialista’ llamó a un “boicot total contra la Copa Mundial” y recordó que ya ha protestado en meses anteriores sin que las autoridades hayan podido evitarlo.

Con información de Latin Us