México revela su segundo uniforme para el Mundial 2026, ¿cuánto cuesta?

México y la marca deportiva Adidas revelaron de forma oficial el uniforme de visitante de cara al Mundial 2026, que se realizará en verano en Norteamérica.

La playera será en color blanco con vivos en verde y rojo, además de grecas prehispánicas en marca de agua. El short será en color verde, mientras que las aclcetas serán en blanco.

En la parte posterior del cuello se encuentra grabada la frase “Somos México”, destinada a representar la unidad y pasión de la afición.

Según la marca alemana, el uniforme está inspirado en “la rica historia de México, con diseños y motivos que recuerdan a los templos antiguos”.

Dicho uniforme de visita estaría siendo usado en el tercer partido de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

“Los materiales absorbentes están colocados estratégicamente en las zonas de mayor sudoración, lo que ayuda a proporcionar un rendimiento sin distracciones”, enfatizó la marca alemana.

La playera de visitante tendrá un costo de mil 999 pesos en versión fan y de dos mil 999 pesos en versión jugador.

Partidos de México en el Mundial 2026

El Tricolor jugará la Fase de Grupos del Mundial 2026 en la Ciudad de México y en Guadalajara de la siguiente forma:

El 11 de junio, partido que marcará la inauguración de la justa mundialista, jugará ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

El 18 de junio disputara su segundo duelo ante el representativo de Corea del Sur en Guadalajara.

El 24 de junio se verá las caras ante una selección europea que todavía está por definirse, en la CDMX.

Con información de López-Dóriga Digital