Murió el actor Chuck Norris, ícono de la acción y las artes marciales, a los 86 años

El actor estadounidense Chuck Norris, considerado una leyenda de las artes marciales y de las cintas de acción, murió a los 86 años de edad.

La noticia fue confirmada por la familia en las redes sociales, donde se apuntó que Carlos Ray Chuck Norris falleció de manera pacífica, rodeado de sus seres queridos.

“Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso”, expresó la familia en el mensaje de despedida.

“Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó un impacto duradero en tantas vidas”, puntualizaron en el mensaje.

Aunque no se han especificado las causas exactas de la muerte, reportes previos del medio especializado TMZ indicaron que el actor había sido ingresado de emergencia en un hospital de la isla de Kauai tras un episodio de salud inesperado.

Trayectoria y legado deChuck Norris

Norris, nacido en Oklahoma en 1940, consolidó su fama mundial durante las décadas de 1970 y 1980. Antes de su llegada a Hollywood, sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y se convirtió en un campeón de artes marciales, fundando su propio sistema de combate, el Chun Kuk Do.

Entre sus hitos profesionales destacan:

Cine: Su enfrentamiento contra Bruce Lee en The Way of the Dragon (1972) y protagonismos en cintas como Missing in Action y The Delta Force .

Su enfrentamiento contra Bruce Lee en (1972) y protagonismos en cintas como y . Televisión: Interpretó durante ocho años al sargento Cordell Walker en la exitosa serie Walker, Texas Ranger .

Interpretó durante ocho años al sargento Cordell Walker en la exitosa serie . Cultura Popular: En años recientes, su figura se convirtió en un fenómeno de internet a través de los “Chuck Norris Facts”, una serie de sátiras sobre su supuesta invencibilidad.

Apenas el pasado 10 de marzo, el actor había celebrado su cumpleaños número 86 compartiendo un video en el que se le veía practicando boxeo, lo que ha hecho que la noticia de su fallecimiento resulte sorpresiva para sus seguidores globales.

Con información de López-Dóriga Digital