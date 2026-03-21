BTS hace vibrar a Seúl con su megaconcierto de retorno mezclando K-pop y tradición coreana

La banda más famosa del K-pop, BTS, regresó este sábado a los escenarios tras más de tres años con un megaconcierto que combinó su nuevo material y éxitos consolidados con guiños a la tradición cultural coreana, haciendo vibrar a la multitud en la plaza más emblemática de Corea del Sur.

El espectáculo, que comenzó a las 20:00 horas (hora local) en la plaza de Gwanghwamun, situada en el corazón de Seúl, congregó a unas 22 mil personas en el recinto principal.

Las autoridades, sin embargo, estimaron previamente que se esperaba la presencia de unos 250 mil fans, contando también los alrededores del enclave en el que se celebraba el concierto, donde se instalaron pantallas y acondicionaron sitios para disfrutar del espectáculo.

La banda anunció su entrada al escenario con el sonido de la campana divina del rey Seongdok, un tesoro nacional, que forma parte del interludio de su nuevo álbum.

Los integrantes avanzaron desde la parte frontal del palacio de Gyeongbokgung, el principal del país, hasta el escenario en Gwanghwamun.

El estilo de su vestimenta y las decenas de bailarines que aparecieron en el acto combinaron la estética de la banda de K-pop con elementos del patrimonio cultural coreano, en línea con el título de su nuevo álbum ‘Arirang’, lanzado el día previo y cuyo título es el nombre de la canción folclórica más representativa de Corea.

El grupo abrió la noche con ‘Body to Body‘, el primer tema de su nuevo álbum, que incorpora un extracto de la antigua canción ‘Arirang’.

“Nos daba mucha ansiedad pensar si ustedes seguirían esperando por nosotros o si nos olvidarían”, dijo J-Hope a los fans.

El líder del grupo, RM, participó en el concierto con el tobillo escayolado, tras haberse lesionado durante un ensayo el jueves, aunque el hecho de que permaneciera sentado durante gran parte del concierto no impidió que se llevara algunas de las mayores ovaciones de la noche.

“¿Por qué estás sentado ahí?”, dijo V, burlándose amistosamente de RM.

El repertorio alternó el nuevo material con algunos de sus mayores éxitos internacionales. Canciones como ‘Butter’ y ‘MIC Drop‘ desataron algunos de los momentos más enérgicos del público, mientras que su nuevo sencillo ‘Swim’ fue uno de los temas más coreados de la noche.

Durante todo el evento, el palacio y el escenario fueron iluminados con coloridos patrones tradicionales y eléctricos, en consonancia con cada tema que presentaban.

Tras interpretar ‘Dynamite’, que parecía cerrar el espectáculo, el grupo regresó al escenario para cantar ‘Mikrokosmos’, ante una plaza encendida por varitas luminosas conocidas como ‘lightsticks’, que distinguen a los conciertos de K-pop.

“Honestamente nunca olvidaré esta noche. Sentí mucha presión por el regreso, pero estar aquí es genial”, confesó Jungkook.

El mundo reunido en Corea y desde casa

El centro de Seúl respiraba un ambiente festivo, repleto de fans llegados de distintos continentes y unidos por una misma pasión.

“Estoy tan feliz, es un sueño hecho realidad. Conocí a los chicos en 2022 y fue entonces cuando entraron al servicio militar. Así que no pude ver al grupo junto. Esta será la primera vez”, dijo Carini, una estudiante de Brasil en la veintena. “Con solo sentir el ambiente, todo el mundo está muy emocionado. Se puede sentir en el aire”, relató Jessica, una fan estadounidense de unos cuarenta años, que trabaja en el sector turístico. “Es mi segunda vez aquí y he venido para el concierto de BTS. Vivo en Grecia”, explicó por su parte Isidora, una enfermera de unos 30 años que también asistió al espectáculo de drones con temática de la banda el día previo en la capital, y que calificó como “perfecta” la experiencia.

El viaje a Corea del Sur desde México de Renata, miembro de ARMY, la legión de fans de la banda, fue su regalo por su 15 cumpleaños. “Me siento muy emocionada. Ya se les extrañaba”, dijo, acompañada por sus padres y su hermana pequeña.

El concierto, además, fue retransmitido en directo a nivel mundial a través de la plataforma Netflix, que anticipó la víspera que podría ser su mayor emisión en vivo del año.

Con información de EFE.