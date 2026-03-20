Oficial: Cristiano Ronaldo no vendrá para juego amistoso en México

La Selección de Portugal dio a conocer su convocatoria para el juego amistoso en México, donde no figura Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo, de baja por lesión desde febrero, no forma parte de la convocatoria anunciada por el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, para los partidos amistosos de la Fecha FIFA de marzo en México y los Estados Unidos,
Os convocados para a dupla jornada nas “Américas” ✈️🌍
🔗 𝗦𝗔𝗕𝗘 𝗠𝗔𝗜𝗦 👉 https://t.co/UZ0RBxekjZ#VaiDarPortugal | @FIFAWorldCup pic.twitter.com/IwNL0irvpR
— Portugal (@selecaoportugal) March 20, 2026
Martínez sí contará para dichos juegos con el jugador del Real Sociedad Gonçalo Guedes, el mediocampista del Mallorca Samu Costa y el defensor del Villarreal Renato Veiga.
En una rueda de prensa celebrada en la Ciudad del Futbol, ubicada en Oeiras (área metropolitana de Lisboa), Martínez anunció a los 27 convocados “más uno”, en referencia al fallecido Diogo Costa.
Hay que recordar que Cristiano Ronaldo sufre una lesión una lesión muscular (específicamente en el isquiotibial) desde finales de febrero con el Al-Nassr.
Convocatoria de Portugal para la Fecha FIFA de marzo
- Porteros: Diogo Costa (Oporto, POR), Rui Silva (Sporting de Portugal, POR), José Sá (Wolverhampton, ING).
- Defensas: Matheus Nunes (Manchester City, ING), Diogo Dalot (Manchester United, ING), João Cancelo (FC Barcelona, ESP), Nuno Mendes (PSG, FRA), Gonçalo Inácio (Sporting, POR), Tomás Araújo (Benfica, POR), António Silva (Benfica, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP).
- Centrocampistas: João Neves (PSG, FRA), Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Samú Costa (Mallorca, ESP), Vitinha (PSG, FRA), Bruno Fernandes (Man. United, ING), Rodrigo Mora (Oporto, POR), Mateus Fernandes (West Ham, ING).
- Delanteros: Ricardo Horta (Braga, POR), Pedro Gonçalves (Sporting, POR), João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Rafael Leão (AC Milan, ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP) y Gonçalo Ramos (PSG, FRA).
Con información de EFE