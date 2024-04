Otro gusto

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Con excepción de Florencio Salazar Martínez, serio y muy propio; Gonzalo Martínez Corbalá que fue finura, buen anfitrión y todo un galán. Del “viejito lindo y querido” Teófilo Torres Corzo, que a todo mundo untaba y tenía siempre muy contento, ni hablar.

De Horacio Sánchez Unzueta, comúnmente alerta y sobrio; Fernando Silva Nieto y Marcelo de los Santos, ambos de grandes alcances; lamentablemente los últimos dos exgobernadores Fernando Toranzo Fernández y Juan Manuel Carreras López, optaron por guardar un bajo perfil o de plano huir y esconderse.

¡Otro puto gusto!… toda su vida, estos dos últimos personajes se la pasaron soñando en gobernar San Luis Potosí. Sus aspiraciones personales siempre fueron esas. Sin embargo, cuando lo lograron, al término de su mandato, fueron los mandatarios más cuestionados y defenestrados por la sociedad y la opinión pública.

A uno lo vinculan con el adefesio y pedófilo padre Córdoba, con la corrupción, la venganza y la intolerancia, y, – al otro, de permitir el saqueo más vil y descarado durante su sexenio. Si no se dio cuenta o no estuvo adentro, no exime al Güero de ninguna responsabilidad. Eso solo lo dirá el gobernador actual que anda muy enfiestado.

Ya el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona espantó a varios y hasta el país anduvieron dejando. ¡Pos como no!, para que se los anuncia! Los verdaderos defraudadores de la Dirección de Pensiones ya pelaron gallo, andan en otros países, con traje y lente oscuro y muy probablemente se burlen de la justicia.

Si la idea es agarrar a segundones y no a las cabezas que produjeron un desfalco, al que el gobernador lo calificó como “el fraude del siglo”; la rabia de la sociedad y de la burocracia misma, será solo demagogia y meras ganas de salir para decir que se hace justicia. O los atoran y los castigan o de nada servirá tanta faramalla.

El desfalco a Pensiones no es menor y ojalá no sea el pretexto para realizar una maniobra de “Rescate a los Fondos de Pensiones”, de eso está muy bien enterado Jorge Escudero Villa. Si salió de Pensiones, no fue por desconocimiento o ignorancia del tema, tan es así que estuvo a punto de suscribir ese famoso rescate que hoy, probablemente esté en curso.

En fin, ese es otro tema aparte. Lo cierto es que dos de los exgobernadores han guardado sepulcral silencio. Se han alejado y apartado del bullicio de la grilla. Se tomaron muy en serio las máximas de Reyes Herodes o de otros políticos que decían: “A mí denme por muerto”, y sí, muertos están.

Uno, Toranzo Fernández que vive por el rumbo de Villa de Reyes, límites con Guanajuato y el otro en el exclusivo Club La Loma…. El Campestre quedo atrás. El Güero sale todos los días a correr y pasear a su perro. Ambos exgobernadores deben seguramente tener la conciencia muy tranquila, aunque no así sus familias de antes y ahora.

ENTRE PARÉNTESIS

En tres semanas más, iniciarán las campañas para diputados locales y presidentes municipales. Ya Enrique Galindo Ceballos dijo claramente que su licencia no esta sujeta a discusión ni a debate, simplemente porque la Ley le permite ser alcalde y hacer campaña. Obvio que los ignorantes de la ley, los utópicos y soñadores se sienten en desventaja y por ello lo cuestionan.

En el Cuarto de Guerra de “Juntos Hagamos Historia”, obvio que, sin MORENA, ya se cuaja y se diseña toda una campaña de guerra sucia contra el actual alcalde. Aquí lo importante es que la sociedad potosina no es tonta. Sabe quien ha trabajado y quien quiere arribar a la malagueña. Si están pensando en que la inercia les favorecerá, seguro que enfrentarán un gran revés y lamentarán su triste realidad.

Hasta pronto

