DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Con la incursión de Oscar Bautista Villegas, candidato a diputado federal, por obra y gracia del señor gobernador, más la estancia en el gabinete de figuras como Juan Carlos Machinena, Mario García Valdez, Juan Pablo Escobar y otras fichitas del pasado, el discurso de la “Herencia Maldita” ya no tiene sustancia ni razón de ser, al menos así lo piensa el populacho. Dejo de ser y pegar.

Si el gobernador determinó, que una persona como Bautista fuera el candidato del PVEM “porque es un asunto de liderazgo regional”, habría que recordarle que, en la Zona Media, existen muchos prospectos que bien pudieron representar al Verde sin tener que manchar el color. ¿O ya se le olvidó que el vástago de Oscar quemaba billetes de 500 pesos para solo presumir riqueza?

La maniobra política es buena, pero a que costo. Oscar es un animal político. Igual juega con el PRI que con el PVEM. No creo que al Pollo le corresponda el justificar su incursión. Ahora, si lo puso de su lado, algo tiene el ex priista en su haber; dinero, relaciones macabras, votos y más votos, solo él y el Pollo lo saben.

De que es un chivo en cristalería, claro que lo es. ¡El priismo de la Zona Media lo sabe, no perdona ni olvida que este hombre, tenía aporrillada a la comunidad con el chorizo de que había “naves o cámaras vigilando sus movimientos y su voto!” ¡De ese tamaño era su manipulación! ¿A poco no lo saben?

Por otro lado, las elecciones que vienen no tienen todavía una definición. Xóchitl “La pelangochis” Gálvez crece todos los días. Incluso aquellos que reciben algún beneficio del gobierno federal no están convencidos ni conscientes de la continuidad de la Cuarta Transformación que encabeza Claudia Sheinbaum.

Están más en contra que a favor. No están seguros de que es el camino adecuado. Algo pasa, pero ni el Peje López Obrador ni Claudia las tienen todas consigo. Aquí, MORENA no pinta, no hay interlocución porque se sienten sobrados, dibujados con pincel y hasta creen que con la sola figura presidencial la harán mortal, ¡que equivocados están!

En cada familia, de 5 o 7 miembros, dos opinan estar a favor de las políticas públicas de López Obrador. El resto las cuestionan y las critican despiadadamente, asegurando además que votarán en contra, pese a que reciben una pensión alimenticia, por adultez o alguna beca escolar.

Esa visión se contrapone a lo que MORENA presume. Por un lado, tiene todos los recursos federales para actuar, manipular y jalar votos. Tiene a su servicio todo el aparato del Estado, el recurso federal y los dineros de más de 23 entidades del país que son Morenistas o aliados Verde Ecologistas o Petistas.

Sin embargo, el voto a favor de la 4T no está garantizado. La voluntad popular es otra cosa. En esta elección se medirá la eficacia e influencia real del gobierno transformador y de los medios nacionales y locales de comunicación. Ya veremos el daño o la bondad que todos produjeron durante el sexenio.

Fácil no la tienen. En el contexto estatal, no se conoce a un jefe de prensa o a un liderazgo que busque una relación con los medios. A Rita Ozalia, se le olvida que su hermana es periodista.

Sienten que no lo necesitan y que, además, con el tema del New York Times están más que sobrados y hasta sienten que la Virgen les habla…. vaya idiotez.

Hasta pronto.

