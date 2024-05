ES EL TIEMPO DE LAS MUJERES EN SAN LUIS: SONIA MENDOZA

– Yo no prometo, me comprometo a trabajar para tener una mejor ciudad

“Este es el tiempo de las mujeres, y como mujer tengo la determinación y el valor para enfrentar los problemas que aquejan cada día a nuestra ciudad, regresarle su grandeza y prosperidad para llegar a un nuevo nivel de bienestar y seguridad que es lo que todos como potosinos merecemos”, señaló la candidata a la Presidencia Municipal de San Luis Potosí, Sonia Mendoza Díaz.

La candidata de la coalición “Seguimos haciendo Historia” continúa entablando reuniones con ciudadanos de las distintas colonias y comunidades de la capital potosina, presentando su proyecto para dar un nuevo rostro al municipio, “Se requiere voluntad y ganas de hacer las cosas, a mi me gusta trabajar, no me gusta la burocracia, quiero ser Presidenta Municipal porque puedo resolver los problemas que actualmente enfrentamos los ciudadanos, como son la escasez de agua, mejorar el alumbrado y los espacios públicos, para darle a los ciudadanos calidad y calidez de vida”.

De gira por las colonias Independencia, Dalias y la comunidad de Pozuelos, Sonia Mendoza destacó que uno de sus compromisos es trabajar de la mano con las mujeres potosinas y que cumplan sus sueños “Las potosinas somos determinadas, pero también necesitan un respaldo para hacerse cargo de sus familias, por lo que es necesario generar programas y apoyos para ellas, ya que muchas son cabezas de familia y necesitan tener ingresos suficientes para tener certeza y que puedan salir adelante por ellas mismas”.

Mendoza Díaz destacó que para ella el ser candidata, es aceptar transformar a San Luis Potosí con valores, “Yo soy una mujer con valor, dignidad y honesta, trabajadora y con mucho amor y respeto por esta ciudad y sus habitantes, por lo tanto me afecta el abandono que hoy impera en esta capital potosina, porque hace casi tres años llegó una persona que prometió bienestar y seguridad, pero no ha cumplido, por lo tanto yo no prometo, me comprometo a trabajar por tener una mejor ciudad”.

Asimismo, agradeció y se dijo orgullosa de asumir el compromiso de representar a esta coalición y destacó que junto con los candidatos del Partido Verde, trabajarán para generar las condiciones y apoyos necesarios para que San Luis Potosí capital vuelva a brillar y recobre su grandeza.

