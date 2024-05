SAN LUIS POTOSÍ ADELANTA CIERRE DEL CICLO ESCOLAR POR OLA DE CALOR

• Para proteger la salud de niñas y niños y adolescentes, el Mandatario Ricardo Gallardo, anunció que en las cuatro regiones, se concluirán clases presenciales el 28 de junio del 2024

A fin de proteger la salud de la infancia y juventud potosina por las altas temperaturas que se han presentado en las cuatro regiones, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que se adelantará la conclusión del ciclo escolar 2023-2024, por lo más de 560 mil alumnas y alumnos de educación básica, terminarán clases presenciales el 28 de junio, mientras que docentes, directivos y demás personal realizarán el cierre administrativo el 5 de julio.

El Mandatario agradeció al Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por determinar procedente la solicitud de San Luis Potosí, debido a que la Entidad es uno de los cinco estados a nivel nacional que han registrado las temperaturas más altas, alcanzando hasta los 48 grados en la Huasteca y superiores a los 30 grados en la región Centro, Altiplano y Media.

De esta manera en las cuatro zonas del Estado, el inicio del receso escolar de verano para las y los alumnos de educación básica: preescolar, primaria y secundaria inicia el 29 de junio; mientras que, el personal administrativo terminará sus labores el viernes 5 de julio, concluyendo con sus respectivos cierres administrativos.

Finalmente, el Gobernador Ricardo Gallardo, pidió no bajar la guardia y fortalecer las medidas de prevención tanto en los hogares como en las instituciones educativas para proteger la integridad de las y los alumnos, como: evitar actividades al aire libre de 11:00 a 16:00 horas, tomar abundantes líquidos y permitir al estudiantado llevar ropa ligera aunque no sea del uniforme.

Esta información es pública, ajena a cualquier interés particular o de algún partido político.

