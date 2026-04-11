CON O SIN MORENA EL VERDE GANA

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Existen algunos que sostienen, que no es lo mismo competir contra MORENA que ir junto con el partido de la 4T. Incluso, se afirma que el PVEM, solo en las elecciones del 2027 no ganaría. Yo tengo mis dudas, las encuestas verdaderamente serias y el nivel de posicionamiento que ha logrado el gobernador del estado, revelan todo lo contrario.

El Partido Verde Ecologista de México PVEM ha logrado en poco tiempo, consolidar su estructura, ampliar su base social y ganar en los principales espacios de la política potosina. No es casual que el Verde tenga la mayoría en el Congreso del Estado y en los municipios, que controle el Poder Judicial y que mantenga una férrea y dura presencia en la administración pública.

El PVEM es quizá el único partido que cuenta con un mayor número de perfiles para contender por los principales cargos de elección popular. Tiene además todo un ejército de hombres y mujeres bravas dispuestas a defender la posición que conquistaron en 2021. Donde todo se atora, es justamente por la postura adoptada por la dirigencia nacional de MORENA en no respaldar a la esposa o al padre del mandatario estatal.

El especialista Roy Campos, presidente de la empresa analista en mercados Mitofsky, ha señalado que San Luis Potosí podría ser la única entidad donde el Partido Verde no vaya en alianza formal con MORENA en 2027, porque considera que este instituto puede competir solo y obtener un buen resultado debido a que cuenta con una base social amplia.

Desde luego que la empresa especializada en mediciones no descubre el hilo negro. El nivel de posicionamiento y presencia del PVEM en San Luis Potosí es real, tangible y objetivo. Eso lo ha logrado el movimiento gallardista desde hace varios años y por ello no fue suerte o casual el que haya vencido a MORENA y a la alianza PAN-PRI en 2021.

Con muchos errores, si usted gusta, pero los Gallardo han logrado convertirse en la primera fuerza política en el estado. Esto en el centro lo saben muy bien y no necesariamente se rompe o se fractura una alianza institucional con la presidenta Sheinbaum, por el contrario, la fortalece toda vez que en su partido no hay los cuadros suficientes o capaces de hacerle frente al PVEM.

Ya Juan Ramiro, por ejemplo, dijo que su tiempo había pasado y, el Huasteco Gerardo Sánchez Zumaya, por mucho esfuerzo realizado no logra prender en el ánimo del electorado. A la actual Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez como que las cosas no se le dan para San Luis Potosí, al menos esa impresión se tiene.

El único que podría dar la pelea a los Gallardos, es el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos el cual se ha movido con prudencia. Aunque si bien es cierto que ha sido el propio gobernador José Ricardo Gallardo Cardona quien ha acelerado los tiempos electorales, Galindo se mueve cauteloso, su ejército sigue creciendo y ha tenido el cuidado de no confrontarse con el Ejecutivo del Estado.

Galindo se ha dedicado a construir puentes políticos, a gobernar la ciudad a entregar buenos resultados. Obvio que los problemas son muchos y difícil le resultará resolverlos todos, pero ahí la lleva. De que está dispuesto a entrar a la competencia, de eso no hay duda. Aquí lo importante es que pronto tendrá que tomar decisiones aunque generen respuesta, guerra sucia y berrinches. La política es de tiempos y esta no espera.

Evidentemente que los temas torales de la campaña, serán la falta de agua, la inseguridad y los problemas con la movilidad. En las tres narrativas, unos y otro tienen responsabilidad y no le podrán cargar las pulgas al más flaco. El electorado merece una contienda de altura, sin agresiones, con propuestas claras y realizables.

Hasta pronto