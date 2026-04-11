“Es mayor que el año pasado”: Guerreros Buscadores revelan nuevo hallazgo masivo de restos óseos en rancho Izaguirre

Miembros del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco anunciaron la localización de diversos restos óseos en el interior del rancho Izaguirre, en Guanajuato, a más de un año de haber denunciado un presunto “campo de exterminio” del crimen organizado.

A través de una publicación en Facebook, el colectivo informó que registran un avance de aproximadamente el 75% de la superficie del rancho, a una profundidad de unos 80 centímetros. Así mismo, destacaron el hallazgo de una fosa séptica, donde fueron encontrados numerosos restos.

“El día de ayer ingresamos nuevamente al rancho, y aunque el dolor sigue presente, hay avances reales en la recuperación de restos humanos”, apunta el colectivo.

De acuerdo con el comunicado, todavía quedan áreas pendientes de inspeccionar en el interior del predio, las cuales podrían estar hasta a tres metros de profundidad.

“En esta ocasión, la cantidad de restos localizados es mucho mayor a la del año pasado, lo que evidencia la magnitud real de lo ocurrido en este lugar”, subrayan.

En cifras concretas, el colectivo apuntó la identificación de entre 95 y 98 muestras únicas de ADN, las cuales serán usadas para verificar si alguno de los familiares que identificaron las prendas de vestir halladas dentro del predio coincide.

Hasta el momento, reportan, ya se han identificado a dos hombres entre los restos gracias al ADN obtenido de fragmentos óseos pequeños.

Derivado de estos hechos, abundan en el comunicado, se han reportado 47 detenciones y más de 70 jóvenes recuperados en cateos realizados en fincas relacionadas con este inmueble.

“Lo más importante de todo esto es que hoy se está comprobando lo que siempre hemos denunciado: el reclutamiento forzado, las muertes y todo lo que eran obligados a hacer dentro de ese lugar. La forma de operar… hoy está saliendo a la luz”, subrayan.

El 8 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció haber identificado un supuesto “campo de exterminio” del narcotráfico tras hallar en un predio mil 800 indicios entre pares de zapatos, ropas y artículos personales en el municipio de Teuchitlán, perteneciente a ese estado.

Tras las investigaciones, el gobierno mexicano aceptó que el lugar era un centro de reclutamiento y adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación, que ya había sido asegurado meses antes.

Con información de Latin Us