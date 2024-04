Shakira anuncia nueva gira durante su aparición sorpresa en Coachella

Shakira anunció su próxima gira titulada ‘Las mujeres ya no lloran’ en su presentación sorpresa en Coachella

Shakira acaparó todos los focos de la actuación del productor argentino Bizarrap en el Festival de Coachella al anunciar su próxima gira titulada ‘Las mujeres ya no lloran’.

“Tengo algo que compartir… ¡Biza, me voy de tour finalmente! Empezaré aquí, en noviembre en esta ciudad, ¡No puedo esperar!”, dijo la cantante colombiana de 47 años después de interpretar ‘La fuerte‘, su última colaboración con el argentino, que forma parte de su disco ‘Las mujeres ya no lloran’, publicado el 22 de marzo.

🏜️🌵 Watch Shakira performing La Fuerte + Bzrp Music Sessions Vol. 53 with @Bizarrap at #Coachella!

Also, here’s the announcement for the upcoming #LasMujeresYaNoLloran World Tour, starting this November! pic.twitter.com/KxdAtSIi8Z

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) April 13, 2024