Coachella 2024, el regreso de la moda de principios de milenio, desierto y “libertad”

Hace 10 años que Lana Del Rey no se presentaba en Coachella pero su presencia marcó tendencia entre los asistentes

La moda de principios de milenio, como minifaldas y pantalones a la cadera, botas y sombreros vaqueros, y mucho croché, que es tendencia este año, se impuso en el primer día de la edición 23 del Festival de Coachella, que reunirá a artistas como Lana Del Rey y Peso Pluma.

Probablemente las tibias temperaturas en la ciudad desértica de Indio, que oscilaron entre 25 a 33 grados Celsius para el primer fin de semana impulsaron a sus asistentes a elegir este tipo de atuendos, entre los que predominan el color blanco y las faldas y pantalones muy cortos o “hot pants”.

The energy in this desert is palpable @deftones

Tune in to six channels of performances all weekend on @YouTube, presented by @dunkindonuts pic.twitter.com/E5BnM3jujy

— Coachella (@coachella) April 13, 2024