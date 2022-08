Pondrá J Balvin, ritmo y sabor reguetonero a la FENAPO 2022

• El exitoso cantante colombiano, es uno de los más esperados en el Teatro del Pueblo.

• Ha triunfado en Colombia, México, Estados Unidos, Europa y su fama sigue creciendo.

El músico urbano y cantante de reggaetón, J Balvin, presentará este martes por la noche su espectáculo internacional en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina 2022 (Fenapo), siendo uno de los artistas más queridos y esperados por miles de seguidores que abarrotarán el escenario del magno evento ferial.

José Álvaro Osorio Balvin, conocido como J Balvin, nacido en Medellín, Colombia, se ha colocado como uno de los cantantes más influyentes de reggaetón y música urbana en América Latina, quien con 35 años de edad ha logrado casi 40 reconocimientos y premios internacionales como el Grammy, Grammy Latino, Billboard Latino, Latin American Music Awards, MTV; sobresalen el Premio Juventud, por el súper tour “Sex and love tour” junto a Pitbull y Enrique Iglesias y un Guinness World Records a Canción con mayor duración en el primer lugar de las listas de Hot Latin Songs de Estados Unidos en el 2017.

Balvin truncó su carrera de negocios internacionales y comunicación social en Estados Unidos, para dedicarse a la música y en el 2004 lanzó su primer sencillo titulado “Panas”, con el que logró entrar al mundo del reggaetón, en 2006 sacó al mercado otros dos sencillos: “Sencillo” y “La playa”, ambos de música urbana.

El cantante colombiano, luego de lograr una buena respuesta a su trabajo en Colombia y otros países de Latinoamérica, decide expandir su música al mercado internacional, por lo que ofreció conciertos en Boston, New Jersey, Miami, Orlando y New York, todas de Estados Unidos de Norteamérica.

En 2011 tras el lanzamiento de su segundo álbum “El negocio”, empezó su gira por Europa, con una gran aceptación y el primer sencillo que logró colar a las listas de popularidad en el viejo continente fue “6 AM”, su internacionalización continuó en 2015 al ganar el Grammy Latino por mejor canción urbana y a la par lanzó su sencillo “Ginza”, el cual se colocó como éxito mundial y entró a la lista Billboard Hot 100.

Con esa canción J Balvin ganó discos de platino en España y Estados Unidos, un disco de oro en México; y fue primer lugar en Italia, donde consiguió Disco de Platino, además de tener una gran aceptación en Holanda, Suiza y Eslovaquia.

A lo largo de su trayectoria musical, J Balvin ha grabado cinco discos: Real en el 2009; El Negocio, en 2011; La familia en el 2013; Energía, 2016; y Vibras en el 2018. Se ha dado a conocer en muchas partes del mundo y goza de una popularidad masiva en la mayoría de países de habla hispana, ha sido juez en reallitys de talento musical en México y Estados Unidos.

Por todo ello la FENAPO trae para todo el público potosino y sus visitantes, a uno de los artistas internacionales del momento, totalmente gratis, en el nuevo Teatro del Pueblo de San Luis Potosí.

