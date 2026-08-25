HOY KATY PERRY EN FENAPO 2026, HA COMENZADO EL INGRESO ORDENADO Y SEGURO

* Desde las 10:00 horas comenzó el acceso al recinto ferial, con filas organizadas y un operativo permanente para recibir a miles de visitantes.

Desde las primeras horas de este martes, miles de personas comenzaron a ingresar de manera ordenada, tranquila y segura a la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026, luego de la apertura de accesos a las 10:00 horas, ante la expectativa por la presentación internacional de Katy Perry en El Foro.

Desde la noche anterior, más de un centenar de casas de campaña se instalaron en las inmediaciones del recinto, donde seguidores de la artista permanecieron para ser de los primeros en ingresar y buscar un lugar cercano al escenario, en un ambiente de entusiasmo previo a uno de los conciertos más esperados de esta edición.

Con filas organizadas y la presencia permanente del personal operativo y de seguridad, el acceso avanza de manera continua hacia las distintas áreas de la Feria, con condiciones adecuadas para recibir a visitantes locales, nacionales y extranjeros.

La Fenapo 2026 vive así una de sus jornadas de mayor convocatoria, con organización, seguridad y diversión sin límites, mientras continúa la llegada de asistentes para disfrutar de una noche histórica en San Luis Potosí.