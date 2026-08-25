Gobierno de la Capital y Gobierno de México suman esfuerzos por la paz y seguridad con nuevo Centro Comunitario en La Pila

– Miguel Torruco Garza, Subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y el Alcalde Enrique Galindo pusieron en marcha la construcción del Centro Comunitario México Imparable en la Delegación La Pila, un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de la Capital y el Gobierno de México, que contará con multicancha, gimnasio, cancha de fútbol 7, trotapista, salón de usos múltiples y espacios para actividades deportivas, culturales y de atención a la salud mental.

– El arranque de esta obra se realizó con la presencia de representantes de los tres órdenes de gobierno, legisladores, regidores, cámaras empresariales, jóvenes estudiantes, la dirigente Rita Ozalía Rodríguez y en representación del Gobernador, el Secretario de Seguridad, Jesús Juárez Hernández.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos y Miguel Torruco Garza, Subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, pusieron en marcha la construcción del Centro Comunitario México Imparable en la Delegación La Pila, como parte de la suma de esfuerzos entre el Gobierno de la Capital y el Gobierno de México para fortalecer la construcción de la paz y atender las causas de la violencia. El Presidente Municipal recordó que hace unos meses la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, seleccionó a 61 municipios del país para participar en esta estrategia, por lo que desde que recibió la invitación el Gobierno de la Capital decidió participar de lleno y trabajar en conjunto para contribuir al cambio de paradigma en materia de seguridad en México.

Galindo Ceballos señaló que este es un gran día para San Luis Capital, al concretarse el inicio de un proyecto que tendrá un impacto directo en niñas, niños y jóvenes de La Pila, justo en el Día de San Luis Rey de Francia. Destacó que el Centro Comunitario contará con espacios para basquetbol, voleibol, box, fútbol, teatro, danza, coro y ajedrez, además de servicio médico y atención psicológica. Asimismo, agradeció al Cabildo capitalino por autorizar la donación del terreno donde se construirá el inmueble y resaltó que el nuevo espacio también contribuirá al nombramiento de San Luis Potosí como Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO, al promover el aprendizaje a lo largo de la vida mediante distintas actividades.

En el arranque estuvieron Miguel Torruco Garza, subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México; Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado; Rita Ozalia Rodríguez, presidenta estatal de Morena; César Eli Cervantes, director del Centro SICT en San Luis Potosí; integrantes del gabinete municipal, así como estudiantes y habitantes de La Pila. El Centro Comunitario México Imparable contará con multicancha, gimnasio, área de ajedrez, vestidores, cancha de fútbol 7, salón de usos múltiples y trotapista, además de espacios destinados a actividades deportivas, culturales y de atención a la salud mental.

Miguel Torruco Garza destacó la coordinación entre los tres niveles de gobierno para concretar la construcción del Centro Comunitario, donde se brindará atención a más de mil jóvenes mediante actividades deportivas, culturales y de promoción de la salud mental.

El subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México señaló que la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, han impulsado una estrategia para atender las causas de la violencia y transformar las condiciones que enfrentan las juventudes. Afirmó que la coordinación entre los gobiernos permitirá avanzar en la construcción de comunidades más seguras y destacó que las y los jóvenes representan una parte fundamental del futuro del país.

A nombre del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, reconoció el esfuerzo conjunto de los gobiernos Municipal, Estatal y Federal para concretar este proyecto en San Luis Potosí y destacó que el nuevo espacio beneficiará directamente a niñas, niños y jóvenes de la Delegación La Pila.

Gobierno de la Capital y Gobierno de México suman esfuerzos por la paz y seguridad con nuevo Centro Comunitario en La Pila

– Miguel Torruco Garza, Subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y el Alcalde Enrique Galindo pusieron en marcha la construcción del Centro Comunitario México Imparable en la Delegación La Pila, un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de la Capital y el Gobierno de México, que contará con multicancha, gimnasio, cancha de fútbol 7, trotapista, salón de usos múltiples y espacios para actividades deportivas, culturales y de atención a la salud mental.

– El arranque de esta obra se realizó con la presencia de representantes de los tres órdenes de gobierno, legisladores, regidores, cámaras empresariales, jóvenes estudiantes, la dirigente Rita Ozalía Rodríguez y en representación del Gobernador, el Secretario de Seguridad, Jesús Juárez Hernández.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos y Miguel Torruco Garza, Subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, pusieron en marcha la construcción del Centro Comunitario México Imparable en la Delegación La Pila, como parte de la suma de esfuerzos entre el Gobierno de la Capital y el Gobierno de México para fortalecer la construcción de la paz y atender las causas de la violencia. El Presidente Municipal recordó que hace unos meses la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, seleccionó a 61 municipios del país para participar en esta estrategia, por lo que desde que recibió la invitación el Gobierno de la Capital decidió participar de lleno y trabajar en conjunto para contribuir al cambio de paradigma en materia de seguridad en México.

Galindo Ceballos señaló que este es un gran día para San Luis Capital, al concretarse el inicio de un proyecto que tendrá un impacto directo en niñas, niños y jóvenes de La Pila, justo en el Día de San Luis Rey de Francia. Destacó que el Centro Comunitario contará con espacios para basquetbol, voleibol, box, fútbol, teatro, danza, coro y ajedrez, además de servicio médico y atención psicológica. Asimismo, agradeció al Cabildo capitalino por autorizar la donación del terreno donde se construirá el inmueble y resaltó que el nuevo espacio también contribuirá al nombramiento de San Luis Potosí como Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO, al promover el aprendizaje a lo largo de la vida mediante distintas actividades.

En el arranque estuvieron Miguel Torruco Garza, subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México; Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado; Rita Ozalia Rodríguez, presidenta estatal de Morena; César Eli Cervantes, director del Centro SICT en San Luis Potosí; integrantes del gabinete municipal, así como estudiantes y habitantes de La Pila. El Centro Comunitario México Imparable contará con multicancha, gimnasio, área de ajedrez, vestidores, cancha de fútbol 7, salón de usos múltiples y trotapista, además de espacios destinados a actividades deportivas, culturales y de atención a la salud mental.

Miguel Torruco Garza destacó la coordinación entre los tres niveles de gobierno para concretar la construcción del Centro Comunitario, donde se brindará atención a más de mil jóvenes mediante actividades deportivas, culturales y de promoción de la salud mental.

El subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México señaló que la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, han impulsado una estrategia para atender las causas de la violencia y transformar las condiciones que enfrentan las juventudes. Afirmó que la coordinación entre los gobiernos permitirá avanzar en la construcción de comunidades más seguras y destacó que las y los jóvenes representan una parte fundamental del futuro del país.

A nombre del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, reconoció el esfuerzo conjunto de los gobiernos Municipal, Estatal y Federal para concretar este proyecto en San Luis Potosí y destacó que el nuevo espacio beneficiará directamente a niñas, niños y jóvenes de la Delegación La Pila.