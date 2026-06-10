Mundial 2026: Alejandro Fernández cantará el Himno Nacional Mexicano en la inauguración

La FIFA confirmó oficialmente que Alejandro Fernández será el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano en la ceremonia inaugural del Mundial 2026, a realizarse el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México con el duelo entre México y Sudáfrica.

También se detalló que la cantante Tyla interpretará el Himno Nacional de Sudáfrica, momento en donde se creará “un poderoso momento de orgullo antes del inicio oficial del torneo”.

La ceremonia de los himnos se realizará minutos antes del arranque del inicio del juego entre México y Sudáfrica, en lo que será uno de los momentos más emotivos de la jornada ante más de 80 mil personas en el Coloso de Santa Úrsula.

FIFA apuntó que esta ceremonia creará un poderoso momento de orgullo antes del inicio oficial del torneo, el primero con 48 equipos.

Las ceremonia inaugural del Mundial 2026 en la Ciudad de México comenzará a las 11:30 h. Las puertas del estadio se abrirán cuatro horas antes del inicio del partido, en donde se ofrecerá una amplia gama de experiencias, incluyendo activaciones exclusivas, premios y entretenimiento previo al encuentro.

“(Será) una celebración de futbol, ​​la música y la cultura que marcará el inicio de la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia”, destacó FIFA en su comunicado.

Dicho evento, que tendrá lugar 90 minutos antes del inicio del partido en el Estadio de la Ciudad de México, contará con algunas de las voces más destacadas de la música mundial, dando vida al Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con actuaciones de Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Shakira.

Con información de López-Dóriga Digital