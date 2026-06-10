Gobierno de Sheinbaum anuncia la inversión de Mercado Libre por 4 mil 600 millones de dólares este año

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que la empresa argentina Mercado Libre invertirá 4 mil 600 millones de dólares ese año.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que con estos recursos expandirán su infraestructura, así como su sistema digital de pagos y servicios financieros.

El funcionario explicó en la conferencia matutina que esta inversión creará 8 mil nuevos empleos y beneficiará a 19 estados del país, entre estos la Ciudad de México.

«Probablemente sea una de las inversiones más importantes en este periodo (…) está íntimamente vinculado con el ‘Plan México’ porque va como una los objetivos de estas inversiones es darle acceso a esta a esta plataforma digital de comercialización», destacó.

Pedro Rivas, director de Mercado Pago, afirmó que los 4 mil 600 millones de dólares son «la mayor cifra anual en la historia de Mercado Libre en México».

El directivo señaló que el monto se destinará a fortalecer su desarrollo tecnológico, expandir su red logística, ampliar el acceso a servicios financieros para más mexicanos y generar más empleos.

«Año tras año hemos aumentado nuestra plantilla y en 2026 no será una excepción. El talento sigue siendo el motor de nuestro crecimiento», señaló.

Con información de Latin Us