Amplía IMSS San Luis Potosí capacidad hospitalaria para atención COVID-19

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí aumentó la capacidad hospitalaria para atención COVID-19 en las unidades No. 1, 2 y 50 de la capital y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 6, en Ciudad Valles, de 112 a 174 camas, informó la titular, doctora Guadalupe del Rosario Garrido Rojano.

Como parte del protocolo de atención de la emergencia sanitaria por COVID-19 y ante el aumento en el número de atenciones que se han registrado recientemente en el estado, indicó que el Instituto llevó a cabo la ampliación del número de camas hospitalarias disponibles de la siguiente manera: HGZ No. 1, cuenta con 34 camas; el HGZ No. 2, con 18 camas, el HGZ No. 50, 28 camas y el HGZ No.6 de Ciudad Valles, dispone de 56 camas.

Señaló que el HGZ No. 6 en Ciudad Valles, se ha fortalecido con equipo de ventilación mecánica para pacientes que lo requieran en su proceso de atención médica.

De esta manera, subrayó Garrido Rojano que el IMSS refrenda su compromiso con la población derechohabiente para brindar servicios de calidad y oportunidad de la emergencia sanitaria por COVID-19, con la disponibilidad de espacios y equipamiento suficientes.

Finalmente la titular pidió a la población potosina mantener las medidas de prevención para evitar contagios.

