Primero agua y seguridad; después lo político: Galindo

– Impulsa rodada ciclista y al deporte para generar líderes.

Toño Martínez

Ciudad Valles.- Tras aceptar que no descarta ” dar lata” en lo político cuando llegue el momento de renovar la gubernatura, el alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos dijo que trabaja en atender prioridades como la seguridad y el abasto de agua.

Nego que la ciudad de San Luis Potosí este enfrentando una crisis de agua y que corra el riesgo de quedar sin el líquido, ya que los 130 pozos de que existen en la zona urbana operan normalmente.

Dijo desconocer la advertencias de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Estatal del Agua respecto a que si en un mes no llueve las presas San José y El Peaje se quedarán sin abasto.

Cuando se presenta alguna falla del suministro, como sucede en este momento con el acueducto de “El Realito”, el municipio tiene disponibles 100 pipas para llevar agua a los sectores afectados por la suspensión.

Enrique Galindo Ceballos y varios

de sus colabores estuvieron en Ciudad Valles para promocionar la rodada ciclista que organiza el municipio capitalizó con la participación de campeón colombiano Nairo Quintanilla Rojas

cómo parte de las acciones enfocadas a impulsar el deporte cuya meta es generar ídolos de influencia positiva entre la niñez y juventud, nuevos líderes para participar en la formación de ciudadanos más sanos.

El recorrido de la rodada será de 140

kilómetros y las inscripciones están abiertas en la Presidencia Municipal de la capital del Estado.

Finalmente, Enrique Galindo Ceballos dijo que no se pintará de verde -en alusión a versiones sobre su presunta afiliación al partido Verde Ecologista- que es priísta de convicción y que ” morirá siendo priísta”.

No es cierto que el PRI esté en el piso pues hoy en San Luis Potosí gobierna a un millón 300 mil potosinos cuando antes del mas reciente proceso electoral eran 400 mil, y eso demuestra que está fuertemente arraigado.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...