Dan 48 horas al PAN para justificar candidatura del Tecmol o que lo cambien.

Toño Martínez

Un plazo de 48 horas otorgó el Tribunal Estatal Electoral (TEE) al Partido Estatal Electoral vía el Comite Municipal Electoral, para que subsane las inconsistencias de la carta de residencia del candidato a alcalde de Valles, José Luis Romero Calzada (Tecmol) o en caso contrario lo sustituya.

Fundada en la impugnación o queja que presentó el Partido Encuentro Solidario ante el TEE sobre irregularidades en la documentación, en sesión de este miércoles, señalando que la carta de residencia notariada carecía de contenido para ser efectiva y no justificaba plenamente su residencia efectiva de radicar en Ciudad Valles tres años antes de la elección ya que incluso los testigos no declararon cual era el domicilio.

Así, la Comisión Municipal Electoral debía notificar al PAN y los demás partidos de la coalición «Fuerza y Corazón por San Luis» que debían enmendar los errores o, darles 24 para nombrar otro candidato.

Más tarde, la asesoría jurídica de José Luis Romero Calzada señaló que jurídicamente toda la documentación está bien sustentada y que la Carta de Residencia es legal.

Por su parte el propio candidato Romero Calzada, dijo ser víctima de una guerra sucia para sacarlo de la competencia y hasta utilizando inteligencia artificial le están inventando cosas que no ha dicho, como el audio donde presuntamente declara que David Medina va en primer lugar de preferencias y Rómulo Garza en segundo.

Si yo hubiera dicho tal cosa renunciaba a la candidatura.

Lo mismo sucedió con un grupo de personas del ejido «Estación Crucitas» que trajeron para culparlo de que no tenían agua.

La mentira cayó por su propio peso, porque vecinos de ese ejido desmintieron tal cosa.

El plazo del Tribunal Electoral para enmendar las inconsistencias está corriendo, pero Romero Calzada asegura que su candidatura se mantendrá firme.

