Claudia Sheinbaum pretende seguir políticas fracasadas para el campo: Ovalle Vaqueira.

* López Obrador traicionó pacto y causó un brutal abandono del campesinado, afirma líder nacional de la CIOAC.

Toño Martínez

Tras afirmar que el presidente Andrés Manuel López Obrador provocó la peor tragedia del campo mexicano en tan solo 5 años, al grado que la superficie cultivable se redujo un 50% y aumentó el número de campesinos y productores en pobreza extrema; el General Federico Ovalle Vaqueira líder de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) críticó duramente la propuesta de Claudia Sheinbaum candidata de MORENA, para crear una «República Rural Justa y Soberana» y ponerle segundo piso a la cuarta transformación porque sería la devastación total.

En un documento elaborado en torno al próximo homenaje luctuoso que se rendirá a la

memoria del general Revolucionario Emiliano Zapata Salazar, el 10 de Abril. Ovalle Vaqueira señaló que López Obrador es un mentiroso y le tiene aversión a los campesinos, como demostró al firmar un pacto con 100 organizaciones campesinas en 2018 durante un evento público que tuvo en Jerez, Zacatecas, donde se comprometió a transformar la vida rural mexicana, rescatar de la pobreza a las familias del campo, indígenas y pequeños productores para alcanzar la seguridad y auto suficiencia alimentaria para dejar de importar alimentos, pero no cumplió y lo traicionó.

A 6 años de aquel pacto, lo que hizo (López Obrador), agregó Ovalle Vaquera fue declarar una guerra de exterminio contra todas las organizaciones campesinas incluyendo a quienes lo apoyaron utilizando la difamación, calumnias y acusar a los líderes de corruptos desde su atril de las mañaneras durante cinco años.

Pars demostrar sus falsas acusaciones, dijo, no hay nadie detenido, ni siquiera una carpeta de investigación abierta contra los que acusó de corruptos.

No quedó ahí sino que en esa guerra contra la gente del campo y en el marco de lo que llamó decreto «Austeridad Republicana», que solo ha sido un pretexto para socavar instituciones relacionadas con el agro, cesó a docenas de miles de funcionarios y trabajadores con experiencia, para colocar a gente de MORENA en arras muy sensibles como protección y preservación de los recursos naturales, medio ambiente y el agua.

En este balance adverso para el campo en el gobierno de la llamada cuarta transformación, el líder agrario relató que en el 2019 el Programa Especial Concurrente sufrió un recorte de 5 mil millones de pesos y 20 millones más en 2020. En 3 años son 37 millones menos a un instrumento que constituía un gran apoyo a los campesinos.

Desaparecen tambien comisiones de sanidad vegetal y animal, necesario para contener plagas y cuidar la salud de alimentos.

De 80 mil millones que recibía antes de la 4T esa dependencia, le quitaron la mitad y todo ese dinero fue dirigido a comprar voluntades y darle votos a MORENA.

Eso es lo que pretende continuar Sheinbaum la candidata oficial y eso sería nefasto.

El abandono del campo ha sido brutal y Claudia pregona que construirá un segundo piso sobre ese tiradero y desastre del campo. De ninguna manera pues al contrario, el país, la gente, requiere cuidar las bases de nuestra supervivencia y urge reconstruirlo, concluye Federico Ovalle Vaqueira.

La CIOAC está está en esa tesitura.

