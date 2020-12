UASLP se prepara para inicio de preinscripciones para el ciclo escolar 2021-2022

El doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, informó que a partir de la próxima semana iniciará el periodo de exámenes finales para de esa forma concluir con el ciclo escolar el 18 de diciembre.

“El día 18 de diciembre, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cierra actividades, la próxima semana inician exámenes finales de todas las entidades académicas y se regresa a actividades en el mes de enero”.

Agregó que se trabaja con la posibilidad de que el próximo semestre se pueda incrementar la actividad presencial en la actividad de talleres y laboratorios principalmente, “de momento seguiremos en una educación virtual en su gran mayoría, con la idea que tenemos firme de que en cuanto las condiciones de salud nos lo permitan, regresaremos con un 30 o 40 por ciento de educación presencial”.

Comentó que actualmente la Institución se encuentra trabajando entre un 12 y 13 por ciento de educación presencial, “en laboratorios, talleres y prácticas de campo. Sobre todo los estudiantes que van más avanzados y que están haciendo prácticas finales para poder titularse, son quienes están de manera presencial con sana distancia y con todas las disposiciones sanitarias vigentes”.

Dijo también que el porcentaje de alumnos que están trabajando de manera virtual es alto, es decir “es mayor al 93 por ciento. Hay un grupo muy pequeño, poco más de 40 alumnos que no han podido integrarse porque en los lugares donde viven no hay forma de comunicarse; a esos alumnos tendrán un trato especial en cuanto se pueda regresar a la normalidad”.

En el tema de la deserción, el doctor Zermeño Guerra dijo que ha aumentado en relación a los años anteriores, “tenemos registros que en un ciclo normal, alrededor del 8 por ciento de los alumnos no terminan su ciclo escolar por alguna circunstancia. En la actualidad, tenemos una cifra del 11 por ciento; entre que no se inscribieron o que no siguieron sus estudios”.

En materia del próximo ciclo de preinscripciones, explicó: “Ya estamos preparándolo, las preinscripciones inician el mes de enero, estamos trabajando con la idea de que el próximo proceso de admisión sea muy similar al de este año; ojalá y las condiciones de salud nos permitan hacerlo de otra forma, como se realizaba anteriormente”.

Y agregó: “Pero la idea es que estamos planeando un examen de admisión similar al de este año, en cuatro o cinco días, con dispersión en todo el Estado”.

Recordó que para el ciclo escolar 2020-2021, se preinscribieron poco más de 15 mil jóvenes, “aunque el aumento o disminución del número de preinscripciones que se den, depende también del número de egresos de las preparatorias, ya que también muchos jóvenes no han continuado sus estudios de preparatoria por las condiciones de pandemia y conectividad que tenemos. Espero que no haya una disminución radical, pero quizá no exista un incremento sustantivo”.

