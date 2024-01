Valladares, Gilberto o Sonia

TRAZOS Y SOMBRAS

Por: Fernando Díaz de León Cardona

Cuando el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, habla de que el presidente municipal de la capital potosina debe pedir licencia si es que quiere buscar la reelección, directito le esta diciendo “si quieres jugarla retírate del cargo”, esa petición es a lo mejor el más puro de los deseos, pero no será así.

Enrique Galindo sabe cuál es su boleto, sabe contra quienes juega y a que se enfrenta. El papel que ha desempeñado como alcalde no es malo, es más, su trabajo es la mejor carta de presentación; hoy existen mejores vialidades y quien diga lo contrario son meras ganas de joder.

Todo mundo sabe que ha hecho una buena gestión y si el problema del agua lo buscan detonar, será porque no hay más argumentos que ese. El problema de la falta del vital líquido es que no llueve, no hay agua y no puede ser bandera de otros cuando la Comisión Estatal del Agua es al final del día la responsable.

Evidentemente que a Galindo le buscarán por todo. Esa será la tarea y consigna de sus adversarios. Ninguna o ninguno, hasta ahora, ha dicho como resolverá el problema de la falta de agua. Para esto no hay trucos, magia ni remedios caseros, se requieren soluciones profundas.

El gobierno estatal, igual, ha cuestionado el problema, pero hasta ahora tampoco ha brindado solución alguna. Todo se reduce finalmente a una cuestión electorera. Ni El Realito, la presa San José o El Peaje o los pozos que actualmente se perforan serán la solución de mediano y largo plazo.

La crisis de falta de agua es generalizada en el estado y en el centro del país. Usar el tema como bandera política o para confrontar al adversario será simple demagogia. Eso lo sabe la ciudadanía que lee noticias, que padece todos los días la falta de agua y que aún así tiene que pagar el aire que sale por las tuberías.

En el terreno electoral, José Ricardo Gallardo Cardona ya mando a la batalla por la alcaldía a dos de sus gallos. A Sonia Mendoza Díaz y a Gilberto Hernández Villafuerte, ambos diputados federales y con una larga trayectoria política.

Aquí el asunto es que, conociendo Al Pollo, es muy probable que tal vez solo los mando para medir, calcular y hacer talacha para otro. Eso se dice entre ellos, sabrá Dios cual sea la verdad.

De ser así, Gallardo Cardona no puede ni debe ser ingrato. A Sonia bien la puede mandar a Matehuala y a Gilberto, – mínimo, enviarlo a la reelección. Aquí el ganón sería otro. Ese que es su secretario de Economía y que proviene de una familia que ha madreado, bien y bonito a los Gallardo, – siempre y todos los días.

Si finalmente el candidato será Juan Carlos Valladares, Jr., Nieto de un expresidente municipal, la determinación no es mala si se está pensando en un candidato de peso que pueda enfrentar a Enrique Galindo de la Coalición PAN-PRI-PRD.

Este muchacho, esposo de una ex Miss Universo tiene carisma, arrastre y ha demostrado ser un buen funcionario público. Habría que medirlo en campaña y en las colonias más jodidas de la capital, que no es lo mismo que Las Lomas.

Hasta pronto

Share this: Twitter

Facebook