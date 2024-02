Se mueven las fichas 

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

El que Sonia Mendoza Díaz, Ruth González Silva, Ignacio Morquecho y Juan Carlos Valladares Jr. sean las y los probables candidatos al Senado de la República, es evidentemente comprensible una vez que se concreto el registro de Enrique Galindo Ceballos por la coalición PAN-PRI-PRD.

Solo se esperaba que fuera oficial para mover las fichas y tomar decisiones.

Los cuatro son altamente competitivos, tienen historia política y además cumplen con la estrategia del presidente de la República de que, en San Luis Potosí, con esas fórmulas, incluyendo a Rita Ozalia Rodríguez, MORENA-PVEM y PT podrán ganar sin problema alguno las elecciones al Senado. Así se había previsto.

Con esta determinación de José Ricardo Gallardo Cardona, se muestra una vez más la capacidad política de un gobernador joven que no esperaban saliera tan picudo y audaz. Con esto, El Pollo demuestra para que sirve el poder y como se ejerce. En esta ocasión no creo que haya pucheros, todos por igual salen literalmente beneficiados.

Esta cuarteta es invencible en el próximo proceso electoral y será la clave para que San Luis Potosí aporte su cuota para Claudia Sheinbaum. Ese fue el compromiso y seguramente se cumplirá. El gobierno federal requiere de una importante presencia para defender las nuevas reformas que propuso el presidente que habrán de discutirse posteriormente en las Cámaras de Diputados y Senadores.

En el contexto aldeano, el solo hecho de que el gobernador hubiese proyectado a Sonia Mendoza Díaz para el Senado de la República, le quita un plomo y peso de encima a Gilberto Hernández Villafuerte, que tendrá que hacer lo posible y lo imposible para vencer al candidato de la Coalición PRI-PAN-PRD que busca reelegirse para la presidencia municipal.

Fácil no la tendrá. Enrique Galindo, tiene un trabajo que lo motiva y lo impulsa.

Dicen que la política “no está hecha para los ángeles o querubines” porque es una actividad para auténticos cabrones. Ojalá y Gilberto no esté a contracorriente o que enfrente una elección de Estado; municipal y estatal.

Hasta ahora, Hernández Villafuerte no ha recibido la atención del gobernador ni mucho menos señales o su abierto respaldo para consolidarlo como aspirante a la alcaldía capitalina que, se supone sería el último reducto de sus adversarios políticos históricos.

Gilberto cuenta y ha trabajado con las estructuras. Ojalá que El Pollo no se olvide de esa lealtad y compromiso. El que no lo reciba es un mal presagio. Si bien es cierto que Sonia ya escaló a otra posición, a Gilberto no lo pueden descuidar, ha hecho su parte, su talacha y su trabajo.

El tema de Villa de Pozos es un asunto que se atoró por cuestión de otros, principalmente por la de imprevisión e incapacidad de algunos diputados. La presidencia municipal, ya lo mencionamos, es y debe ser la joya de la corona para todos los contendientes en el 2024.

Si El Pollo no pone su parte y decide mal, en su salud lo hallará porque de ahí saldrá el contrincante en 2027, al tiempo. Por lo pronto, Hernández Villafuerte cerrará campaña este sábado a las 10 am en la FENAPO. ¡Ha¡ y que conste, no hay nada de por medio; no se requiere para ser y estar.

Hasta pronto

