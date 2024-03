Colgados del pescuezo de El Pollo

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

Durante tres largos meses, los potosinos, estaremos observando, escuchando y leyendo las propuestas de los candidatos a la presidencia de la república; a los postulantes a senadoras, y a los candidatos a diputados federales.

Será una jornada larga, intensa, con muchos obstáculos con golpes bajos; de guerra sucia. Habrá descalificaciones y agravios infligidos en medios y en las redes sociales.

Cuando se presenten los candidatos a diputados locales y a presidentes municipales, la cosa se pondrá ojo de hormiga o peor.

Este primero de marzo, en su primer minuto arrancó campaña el Partido Verde Ecologista de México PVEM y el Partido del Trabajo PT; los Morenos permanecieron expectantes, indignados o resignados.

Rita Ozalia, Nachito Segura y el resto de sus candidatos no tardarán en salir a cuadro para presentarse en sociedad. Igual pronto saldrán Verónica Rodríguez y Jaime Chalita por la coalición PAN-PRI-PRD para mostrar lo suyo.

En el arranque de anoche en el barrio de Tlaxcala, Ruth González Silva inició campaña. Con una regular asistencia procedente de todo el estado, a la expresidenta del DIF le levantó la mano uno de los representantes naturales de la “herencia maldita, Oscar Bautista y uno que otro colado.

El resto de los candidatos guardaron su distancia y, solo el líder local del PVEM, Eloy Franklin hizo el mejor de sus esfuerzos. El dirigente quedo ronco y nos recordó a Salomón H. Rangel. Aquella voz que clamaba en el desierto.

Los discursos de la líder nacional del Verde, Karen Castrejón y de Carlos Puente Salas, no prendieron. Fueron frívolos, extraviados y con más de lo mismo. Ambos, exaltaron la figura del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona que sin duda está haciendo un buen trabajo.

Los tres oradores estuvieron bien agarrados del pescuezo de El Pollo. intentaron persuadir a los asistentes, pero se les olvido aquella máxima de Miguel de Unamuno que dice: “hay que convencer para vencer”. Tratar de llegar al Senado de la República no es enchílame otra, es algo serio.

No es lo mismo recorrer el estado repartiendo despensas, abrazando a niños o viejitos, entregando vacunas o montada en caballo de escaramuza como se convence. El video que presentaron hizo un flaco favor. Ruth no es candidata a la alcaldía de Soledad, sino a la máxima tribuna de la Nación.

Alguien debe observarlo o decirle a Ruth González que la ruta en campaña es otra. La mujer es audaz e inteligente, entregada y leal a la causa Verde, pero sus asesores en marketing deben encausarla por el sendero correcto del convencimiento.

Somos una sociedad politizada, y lo menos que esperamos escuchar de los candidatos al senado o de aspirantes a diputados federales, es sobre el rumbo de Nación que ellos conciben. En que y en donde no empatan con la 4T y que se puede cambiar.

Temas como la agenda bilateral con los EEUU, los acuerdos con Asia y Europa; el delicadísimo asunto migratorio, el tema de la inseguridad nacional, las relaciones comerciales con Canadá y Estados Unidos, así como las profundas y necesarias reformas al Poder Judicial Federal, deberían ser parte del discurso y de la agenda de los postulantes.

La discusión nacional sobre la desaparición del INAI, el cambio de rumbo en el Instituto Nacional Electoral INE, la nacionalización de la industria eléctrica, el tema del petróleo y otros grandes temas del debate, son fundamentales en las propuestas de las y los candidatos.

Es imprescindible que, si el presidente López Obrador ya presento varias reformas constitucionales que, entre otras iniciativas importantes, incluyen temas tan trascendentales como lo es la elección popular de los Magistrados y Jueces, es algo que los candidatos debieran abordar.

Colgarse del presidente o del gobernador es muy fácil, pero eso no convence a los electores. José Ricardo Gallardo Cardona, ya lo dijimos, esta haciendo un buen trabajo, pero no puede soslayar que un sector importante de los inversionistas grandes, medianos y pequeños no aprueban su política ni están de acuerdo con él, y no es que sean ganas de estar chingando.

No se diga el sector burócrata y magisterial vigente. Los jubilados y pensionados que en conjunto representan una suma importante de votos y que han visto y resentido la falta de pagos, despidos injustificados y malos tratos. Todos ellos, seguramente que no votarán por el Verde o por Morena.

La señora Ruth, tiene tablas y todos los atributos para hacer una buena campaña, es cuestión de conducirla bien y no estar esperanzados a las fanfarrias y comentarios oficiosos y sin contenido que luego se insertan en los boletines oficiales, eso en nada la ayuda.

ENTRE SOMBRAS

Muchos afirman que Sonia Mendoza está bien amarrada para la candidatura a la presidencia municipal capitalina. Falta por verse que papel jugará MORENA que insiste en otro candidato como del perfil de Leonel Serrato o Toño Lorca.

Nada está seguro para nadie, solo para Sonia que está en la primera posición de candidatas a diputadas locales plurinominales para el Congreso del Estado. Ella ya cuajo, o es candidata a la alcaldía o llega al Congreso local sin problema alguno, sin tanto maltrato y sin gastar nada.

Leonel podrían ir a la plurinominal…. todo puede suceder y ese podría ser el canje con MORENA, en política, hay que recordar: nada está escrito.

Hasta pronto

