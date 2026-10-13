SE LES ARRUGO EL CU…..BANITO SOY SEÑORES

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

Los potosinos ya no saben si reír, llorar de tristeza o de pena ajena. Con las declaraciones del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Fernando Gámez Macías, en el sentido de que buscará promover un juicio político al alcalde capitalino, además de solicitarle a IFSE le realice una auditoría y formularle denuncias electorales y penales, el líder congresista envía una señal de miedo, pánico o terror.

Tan enorme es el pavor que le tienen al presidente municipal que, todos los mastines formales o instalados en las redes sociales se han encargado de pretender vulnerar su imagen y desacreditar su trabajo al frente del Ayuntamiento. Si esa es la forma de hacer política de Gámez Macías, el peligro no empieza cuando se inventa o se miente sino cuando muchos lo creen porque lo ven en medios aparentemente serios.

Hay que decir que las sociedades que se enferman producen líderes enfermos y, estos desafortunadamente prosperan por la ignorancia y la maldad que encierra una pretensión o una simple declaración. Decir que le pedirá al Instituto de Fiscalización del Estado IFSE que le enderece a Galindo una auditoría por el presunto manejo irregular de contratos, es una señal de porque lo pusieron al frente de la Mesa Directiva.

Por otro lado, no cabe duda que observamos al burro hablando de orejas por aquellos mensajes que a su real parecer, para Luis Fernando Gámez son actos anticipados de campaña. Obvio que se refiere al evento del 5o Informe del gobierno donde el alcalde manifestó sus aspiraciones de contender por la gubernatura como si en otros partidos, en todo momento, en todos los municipios, eventos de aniversario y cada vez que pueden, hacen lo mismo. ¡Vaya que el miedo no anda en burro!

El líder del Congreso, no solo amagó con presentar denuncias electorales, sino que incluyo las de tipo penal; pensando seguramente que la Fiscalía General del Estado FGE está arrodillada o bien, que hay algo así como cuando opera en el oscuro mundo alguna organización criminal que no puede ser desterrada porque simplemente está metida en las decisiones del poder, y conste que no lo digo yo.

Lo que el presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo tal vez ignora, es que los límites del poder están determinados por la resistencia de quienes soportan la opresión. No hay la menor duda que la sociedad, corre peligro cuando desconoce quién y con qué intención redacta las leyes, administra sus dineros o limita sus derechos.

Si en realidad Gómez Macías recibe un sueldo de otra parte que no sea del Congreso del Estado, deberá entender que cuando el saqueo se convierte en forma de vida, con el tiempo crean para sí un sistema legal que lo autoriza y un código moral que glorifica. En esto, deberá pensarlo dos veces antes de hablar y actuar, digo.

ENTRE SOMBRAS

Mientras a ver qué sucede, el diputado Emilio Rosas ya se inscribió para ser Coordinador para la Defensa de la 4T. Lo hizo para ver si pega en la municipal o en algún distrito local o federal. Es como cuando le tiras a la luna para ver si de perdido le pegas al cerro. Esto en México, desde luego que no lo ven bien.

Hasta pronto.