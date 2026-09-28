SOLEDAD MARCA EL RUMBO DEL NUEVO SAN LUIS: MÁS DE UN MILLÓN DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACIÓN Y MAYOR INVERSIÓN HIDRÁULICA A LA GENTE: NAVARRO MUÑIZ

– En su Segundo Informe de Resultados, Juan Manuel Navarro anunció, con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo, nuevas obras viales, la renovación de 10 mil luminarias, construcción de Colectores pluviales y acciones para que el municipio asuma el servicio de agua de manera eficiente.

En las instalaciones de la nueva y moderna Unidad Administrativa Municipal, Juan Manuel Navarro Muñiz presentó su Segundo Informe de Resultados, donde destacó más de un millón de metros cuadrados de calles y avenidas pavimentadas, rehabilitadas e iluminadas, además de hacer el anuncio de más proyectos de infraestructura urbana, con el respaldo del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, como la construcción de más obra hidráulica y la consolidación del sistema municipal para el servicio de agua.

Ante una multitud integrada por habitantes y representantes de los sectores privado, público y social, Navarro Muñiz afirmó que el trabajo conjunto entre el municipio y el Estado ha hecho posibles obras de alcance metropolitano, gracias a una inversión inigualable de casi 6 mil millones de pesos en estos dos años de gobierno. Destacó la construcción del Puente Superior de Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas, la transformación de avenida Ponciano Arriaga, el Colector Pluvial en Privadas de la Hacienda, la urbanización de toda la zona de Rivas Guillén y la llegada de la Línea 5 de RedMetro, que brinda transporte gratuito a miles de personas.

También reconoció los trabajos de ampliación del bulevar Río Santiago, como una de las grandes obras para la movilidad y la conectividad estratégica de la zona metropolitana, principalmente, de las zonas rurales. “Gobernar no es decir que ‘todo está bien’; es saber qué falta y tener la voluntad de resolverlo”, afirmó Navarro al señalar que seguirá recorriendo las colonias para atender los problemas pendientes.

Para 2027, anunció un amplio programa ambicioso de pavimentación de más vialidades, la construcción de más colectores pluviales -uno en la Cabecera municipal- y la renovación de 10 mil luminarias tipo led en todo el municipio. Se comprometió a culminar en tiempo récord el Multideportivo con Alberca Olímpica y renovar la Unidad Deportiva “21 de Marzo” antes de marzo del próximo año.

El agua fue uno de los temas centrales de esta rendición de cuentas; el Alcalde reconoció que la falta de suministro es una de las demandas más sentidas de las familias y explicó que el Ayuntamiento realiza acciones jurídicas, técnicas y logísticas para asumir el control del servicio. “¡A mí también me llegan recibos en vez de agua!”, expresó al comprometerse a buscar una distribución justa y equitativa para las colonias de Soledad.

En el balance social destacó la red de 45 Purificadoras Gratuitas de agua, más de 100 Parques Urbanos y espacios públicos con que cuenta Soledad y la entrega gratuita de mochilas, útiles y zapatos a más de 30 mil estudiantes. Señaló que las obras y los apoyos deben traducirse en mejores condiciones de vida para las familias, y agradeció al Gobernador Gallardo Cardona su respaldo a los proyectos realizados y a los que vienen.

Refrendando el apoyo histórico a Soledad, el Mandatario Estatal, Gallardo Cardona aseguró que la continuidad transformadora de Soledad será más fuerte en el año 2027, dejando atrás la herencia de gobiernos estatales que nunca quisieron hacer obra para las y los soledenses. “Vengo al lugar de mis raíces, donde comenzó la historia de este gran movimiento y de donde sacamos a la política rancia, la política que le hacía daño a este municipio; hoy, Soledad es la ciudad que todos anhelamos y de la que nos sentimos orgullosos de vivir”, subrayó.

Adelantó que con compromiso, mayores esfuerzos y sumando acciones, San Luis Potosí será el Estado con mayor tranquilidad y seguridad del país, “porque tenemos el apoyo de la SEDENA, de la FGR, de la FGE, de la Guardia Civil Estatal y de la Guardia Municipal, y juntos, haremos de Soledad el municipio más seguro de San Luis y de México”.

Acompañaron a la presentación del Segundo Informe de Resultados, el presidente del Congreso del Estado, Luis Fernando Gámez; la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, magistrada Lourdes Anahí Zarazúa Martínez; el comandante de la Decimosegunda Zona Militar, general José Luis Cruz Aguilar; y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, general brigadier Jorge Enrique Martínez Medina, entre otras personalidades del sector empresarial, gubernamental y ciudadanía en general.