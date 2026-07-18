UNIDAD AMBUDOG EN SOLEDAD MANTIENE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA GRATUITA

– El móvil recorre una colonia cada día, con otros servicios como desparasitación y consulta veterinaria, para perros y gatos en todo el municipio.

Las acciones que promueve el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, para concientizar sobre el cuidado animal y la responsabilidad social al tener una mascota en casa, continúan realizándose mediante el recorrido diario de la Unidad Ambudog, a través de atención veterinaria básica a perros y gatos de la demarcación, con servicios gratuitos de aplicación de vacuna antirrábica, desparasitación, consulta y entrega de medicamento.

El titular de Servicios Municipales, Antonio Zamarripa Quintero, informó que la ambulancia animal visita una colonia diaria de lunes a viernes, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, logrando en lo que va del año una aplicación de alrededor de cinco mil vacunas antirrábicas; añadió que esta campaña de vacunación ha estado permanente en los últimos meses, en coordinación con la Secretaría de Salud y con el objetivo de garantizar este servicio a los animales del hogar.

Dijo que por instrucción del Alcalde, Juan Manuel Navarro, el servicio se otorga ininterrumpidamente, con otras atención como consulta veterinaria, desparasitación y, en caso de contar con stock, se entrega a las y los propietarios el medicamento requerido al ser revisados por el especialista.

Dijo que la Ambudog ha sido bien recibida en cada colonia que visita, pues las familias expresan que les representa un ahorro significativo en el gasto de médicos veterinarios, además de que les facilita dar seguimiento a la salud y bienestar de cada mascota.

Esta semana, del lunes 20 al viernes 24 de julio, la Ambudog estará en las siguientes colonias:

Lunes 21: Los Agaves1, 3 y 4, calle Negrete

Martes 22: La Raza, avenida Soledad

Miércoles 23: Nuevo Testamento, atrás de la Comandancia Municipal

Jueves 24: Rivas Guillén Cuarto Plano

Viernes 25: San Andrés, calle de Las Granjas

Con este programa de Ambudog, el municipio de Soledad fortalece una agenda pública para el cuidado y la protección animal, con el compromiso de generar bienestar social, pues una mascota es hoy un integrante de los hogares y su salud y salvaguarda lo es también para las familias.