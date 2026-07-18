SAN LUIS POTOSÍ SUMA 84 TRASPLANTES EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2026

* De enero a junio se realizaron 42 trasplantes renales y 42 de córnea; once fueron posibles gracias a donaciones cadavéricas autorizadas por familias potosinas.

San Luis Potosí registró 84 trasplantes de órganos y tejidos durante el primer semestre de 2026, resultado del trabajo coordinado entre instituciones de salud, personal médico especializado, personas donadoras y sus familias, lo que permitió devolver esperanza y mejorar la calidad de vida de decenas de pacientes.

De acuerdo con datos del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), en la entidad se realizaron 42 trasplantes de córnea y 42 renales. De estos últimos, 11 fueron posibles gracias a donaciones cadavéricas autorizadas por familias que decidieron brindar una nueva oportunidad de vida a otras personas.

Durante la Junta de Gobierno del Centro Estatal de Trasplantes (Cetra), la titular de los Servicios de Salud, Leticia Gómez Ordaz, destacó que también se reactivaron estos procedimientos en el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Ignacio Morones Prieto”, fortaleciendo la capacidad médica del estado.

Asimismo, informó que el Gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona mantiene la coordinación necesaria para facilitar el traslado de órganos a otras entidades cuando en San Luis Potosí no existe un receptor compatible, contribuyendo a que más pacientes puedan acceder oportunamente a un trasplante, la población interesada en recibir orientación puede acudir al Cetra, ubicado en avenida Scop 1050, colonia Jardín, o comunicarse al teléfono 444 813 3364.