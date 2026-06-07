CARAVANA MUNDIALISTA CONTINÚA SU PASO POR SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

– La réplica del máximo galardón del futbol internacional permanecerá este domingo en el Viñedo Pozo de Luna, a fin de promover la convivencia familiar, el turismo local y la actividad económica en Soledad de Graciano Sánchez.

La Dirección de Turismo Municipal invitó a las familias de Soledad de Graciano Sánchez y visitantes a disfrutar este domingo de la experiencia de “Soledad en el Mundial”, con la exhibición de la réplica del máximo galardón del futbol internacional en el Viñedo Pozo de Luna, donde permanecerá disponible de 13:00 a 17:00 horas para que las y los asistentes puedan tomarse fotografías y vivir de cerca el ambiente de la gran fiesta futbolera que forma parte de las acciones que fortalecen la convivencia familiar, la promoción turística y la actividad económica local, siguiendo la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El director de Turismo Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera destacó que la respuesta de la ciudadanía ha sido favorable desde el arranque de esta ruta temática, la cual ha acercado experiencias recreativas a distintos puntos del municipio, generando una mayor afluencia de visitantes y promoviendo establecimientos que forman parte de la oferta turística local.

Durante los días recientes, la réplica ha recorrido diversos espacios comerciales y de servicios, incluyendo la Agencia de Viajes Sol y Luna, además de restaurantes, hoteles, viñedos y otros negocios participantes, consolidándose como un atractivo que fortalece el orgullo de pertenencia y proyecta las bondades de Soledad ante visitantes de la región.

“Queremos que las familias aprovechen esta oportunidad para disfrutar de una experiencia diferente, conocer nuestros atractivos y seguir siendo parte de esta celebración que ha generado gran entusiasmo entre niñas, niños, jóvenes y personas adultas”, expresó el funcionario municipal.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene vigente el programa “Soledad en el Mundial”, acercando actividades innovadoras a la población y respaldando a los sectores productivos del municipio. Con acciones cercanas a la gente, el Gobierno Municipal continúa impulsando el cambio que transforma y fortalece el desarrollo turístico y económico de la localidad.