Reconoce regidora, Maritza Jenith Vázquez a quienes impulsan acciones ciudadanas a favor del medio ambiente en San Luis Capital

Igualmente resalta el impulso del Alcalde, Enrique Galindo, para dar continuidad a estrategias a favor de la ecología

Destaca la labor diaria de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos y de su personal

Después de la entrega del Premio Municipal al Mérito Ecológico 2026, la regidora, Maritza Jenith Vázquez Pérez reafirmó la relevancia del Gobierno que encabeza el Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, para reconocer estrategias que tienen como única finalidad impulsar acciones a favor del medio ambiente ya sean institucionales o por parte de distintos sectores de la sociedad.

De ahí que precisamente se galardonó a Carlos Andrés Rodríguez Barrientos en la categoría de Personas individuales y Comunidades; y a la compañía Wabtec de México en la categoría de Organizaciones, Instituciones o Sector Empresarial.

Puntualizó que mientras Carlos Rodríguez desarrolló la acción: “Escuelas Linux o Cómo convertir la chatarra electrónica en herramienta educativa escolar”, en el caso de la empresa ganadora presentó su “Programa Integral de Economía Circular Wabtec”; ambas acciones son ejemplos de innovación, compromiso social y responsabilidad, en beneficio de San Luis Capital y sus habitantes.

Vázquez Pérez coincidió con el Presidente Municipal, Enrique Galindo, en la importancia de seguir con la construcción de una ciudad más sustentable y comprometida junto con la población, empresas y colectivos en el cuidado del medio ambiente, por ello, es necesario sumar esfuerzos para seguir con labores relacionadas con la educación ambiental, conservación de recursos naturales, reforestaciones, además de apoyar iniciativas que también incentivan la participación ciudadana y a su vez, la economía circular.

Para concluir, la regidora capitalina por Acción Nacional insistió además que para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 en esta materia, es indispensable redoblar el trabajo colaborativo, donde también es fundamental que se sumen instituciones educativas y organizaciones civiles para luchar por el bienestar común mediante programas y proyectos que tengan como prioridad la ecología y la transformación ambiental.