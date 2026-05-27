PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD DESPLIEGA MONITOREO Y ATENCIÓN INMEDIATA ANTE FUERTES LLUVIAS

• Se reportaron afectaciones menores y se mantiene vigilancia permanente y coordinación con dependencias de emergencia ante el pronóstico de más lluvias y posibles granizadas en la región.

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en Soledad de Graciano Sánchez dejaron únicamente afectaciones menores y encharcamientos temporales en distintos puntos del municipio, gracias a las acciones preventivas, trabajos hidráulicos y recorridos permanentes implementados por el Ayuntamiento para proteger a las familias y mantener la cercanía con la población; así lo informó el Sistema Municipal de Protección Civil, siguiendo la directriz de atención inmediata impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, detalló que desde la noche del martes se mantuvo un monitoreo constante ante el registro de tormentas fuertes y actividad eléctrica, atendiendo reportes principalmente en la calle Santander, en la colonia San Lorenzo, donde históricamente se presentan acumulaciones importantes de agua; precisó que los niveles descendieron en aproximadamente una hora y media, sin registrarse daños mayores.

El funcionario destacó que en zonas como Privadas de las Haciendas y la rotonda de Cactus, donde anteriormente existían severos problemas de encharcamiento, la circulación vehicular permaneció abierta y el agua logró desfogarse con mayor rapidez; añadió que en Agaves II se presentó acumulación momentánea por arriba de banquetas, mientras que en el bulevar Río Santiago el nivel máximo alcanzó alrededor de 15 centímetros, sin reportes de vehículos varados ni personas en situación de riesgo.

“Afortunadamente las afectaciones fueron leves, los niveles bajaron rápidamente y no tuvimos reporte de personas lesionadas ni viviendas afectadas de gravedad; además, los trabajos hidráulicos realizados por el municipio han ayudado mucho para evitar inundaciones como ocurría anteriormente”, afirmó.

Asimismo, informó que este miércoles se atendió un reporte de cables eléctricos en Fracción Rivera, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para prevenir cualquier peligro a la ciudadanía, y reiteró que Protección Civil permanecerá en vigilancia permanente ante el pronóstico de lluvias fuertes y posibles granizadas durante los próximos días, como parte del compromiso del Ayuntamiento de mantenerse cerca de las familias y atender de manera oportuna cualquier contingencia.