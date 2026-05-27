GOBIERNO ESTATAL ATIENDE DENUNCIA EN JARDÍN DE NIÑOS GLORIA LOZANO

* Inició una investigación y reforzó acciones para brindar certeza a madres y padres de familia sobre el funcionamiento del plantel.

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) informó que activó los protocolos correspondientes tras una denuncia presentada por madres y padres de familia del Jardín de Niños Gloria Lozano, relacionada con presuntas irregularidades administrativas de la anterior mesa directiva. Precisó que ya realiza las investigaciones y revisiones necesarias conforme a la normativa vigente para garantizar transparencia y certeza en el proceso.

Como parte de la atención inmediata, personal del Sistema, encabezado por la jefa del nivel de Educación Preescolar, sostuvo un acercamiento con madres y padres de familia para escuchar planteamientos y levantar un documento con las principales solicitudes. Además, la cuenta bancaria vinculada con la situación fue cancelada de manera preventiva mientras continúan las revisiones administrativas. La directora del plantel, quien actualmente cuenta con permiso por incapacidad, ya fue requerida por la autoridad educativa para atender los señalamientos correspondientes.

De manera paralela, el área de Infraestructura del Departamento de Planeación realizó una valoración técnica en las instalaciones y descartó riesgos estructurales. Respecto al suministro de agua, el Sistema mantiene coordinación con el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez para gestionar pipas y asegurar el adecuado funcionamiento de las actividades, además de preparar un nuevo encuentro con madres y padres de familia para avanzar en la reapertura del plantel.