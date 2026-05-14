SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ COMIENZA NUEVA ETAPA EN SU HISTORIA, CON INAUGURACIÓN DE SU UNIDAD ADMINISTRATIVA

– El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz y el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, inauguraron la nueva Unidad Administrativa Municipal, un proyecto que transforma la atención pública al concentrar servicios, agilizar trámites y colocar a la ciudadanía en el centro del gobierno.

– La mega obra contó con una inversión bipartita de 165 millones de pesos; cuenta con accesibilidad universal, oficinas modernas, iluminadas, amplio estacionamiento, entre otras amenidades.

Con una transformación sin precedentes en la atención ciudadana, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez consolidó hoy la evolución más importante de su historia administrativa con la inauguración de la nueva Unidad Administrativa Municipal (UAM), un complejo moderno que redefine la manera en que el Gobierno municipal sirve a la población, al concentrar en un mismo espacio todos los servicios del Ayuntamiento y y asegurar su eficacia e inmediatez.

La nueva sede administrativa fue inaugurada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz y el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, acompañado de la Senadora, Ruth González Silva, quienes cortaron el listón inaugural y develaron la plaza conmemorativa, localizada en la entrada monumental y acceso principal.

Ubicada sobre avenida San Pedro en el fraccionamiento Valle de San Isidro, la UAM concentra todas las dependencias municipales, permitiendo que las y los contribuyentes realicen trámites, pagos y gestiones en un solo punto, reduciendo traslados, tiempos de espera y saturación de oficinas. La obra contó con una inversión conjunta de 165 millones de pesos y fue construida sobre más de 15 mil 900 metros cuadrados, incorporando elevadores de uso público, rampas y más de 145 cajones de estacionamiento destinados principalmente a la ciudadanía.

El Alcalde Navarro Muñiz destacó que la nueva Unidad Administrativa representa la materialización de un sueño de muchos años para Soledad, al dignificar tanto la atención a la ciudadanía como las condiciones laborales del personal municipal; reconoció profundamente el respaldo del Gobernador del Estado, Gallardo Cardona, para hacer posible este proyecto, así como el compromiso de la base trabajadora que diariamente sostiene el servicio público.

“Hoy es un día festivo para Soledad; este espacio es donde se construye el servicio todos los días, y por eso se dignifica tanto a los contribuyentes como a quienes aquí trabajan; agradezco profundamente al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona por impulsar este proyecto y a cada trabajador por ser el motivo de esta administración”, expresó.

Por su parte, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, destacó la coordinación institucional que ha permitido consolidar obras de alto impacto para el desarrollo del municipio y anunciar, además, próximas acciones de transformación en la Cabecera Municipal.

“Quiero felicitar a todas y todos ustedes que han sido el alma de este gobierno municipal, ustedes son el corazón de este gran espacio, y felicito al Presidente Municipal porque todos los días se pone las pilas por Soledad de Graciano Sánchez”.

Añadió que en breve iniciará la remodelación integral de la Plaza principal de Soledad, con la intención de convertirla en un espacio peatonal, moderno y turístico para devolver vida al primer cuadro del municipio; asimismo, señaló que se proyecta la creación de nuevos espacios de salud y rehabilitación, así como infraestructura deportiva para fortalecer la vida comunitaria.

La nueva Unidad Administrativa Municipal marca una etapa de consolidación para Soledad, con infraestructura moderna, orden institucional y una visión clara de futuro, gracias a la concentración de oficinas que permitirá generar ahorros en rentas, energía y operación, recursos que serán destinados a más obras públicas y programas sociales para las familias soledenses.