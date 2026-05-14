El ícono de la música norteña Ramón Ayala se pronunció públicamente luego de que él y su hijo, Ramón Ayala Jr., fueran señalados en una demanda por presunto abuso sexual y tratos humillantes, acusaciones que han generado fuerte controversia en la industria del regional mexicano.

La denuncia fue presentada por tres hombres ante autoridades en Houston y dada a conocer por el abogado Tony Buzbee, quien detalló que los denunciantes acusan a Ayala Jr. de agresiones sexuales dentro del entorno laboral de la agrupación. Además, sostienen que el llamado “Rey del Acordeón” habría tenido conocimiento de los hechos y no actuó.

Frente a los señalamientos, el intérprete difundió un comunicado en el que aseguró confiar en que el proceso legal esclarecerá lo ocurrido. “Reconozco que acusaciones de esta naturaleza son serias, y tengo plena confianza en que la verdad saldrá a la luz a través del debido proceso legal”, expresó.

En su mensaje, el músico lamentó el impacto que las acusaciones han tenido en su familia y equipo de trabajo, al tiempo que agradeció el respaldo de sus seguidores, en medio de un caso que mantiene bajo escrutinio a una de las familias más emblemáticas de la música regional mexicana.

Con información de EFE.