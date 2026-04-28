INCREMENTA LA PERCEPCIÓN DE MEJOR SEGURIDAD PÚBLICA EN CIUDADANOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

– Las y los soledenses se sienten más seguros hoy, que en el año 2025, de acuerdo a un reciente informe del INEGI.

– Se registró un incremento de 14.8 puntos al índice de percepción ciudadana sobre la seguridad pública.

De acuerdo al estudio más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la ciudadanía de Soledad de Graciano Sánchez percibe más y mejores condiciones de seguridad pública ahora, en comparativa con el año pasado.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de marzo de 2026 mostró una disminución significativa en la percepción de inseguridad en Soledad y el resto de la zona metropolitana.

Mientras en marzo del 2025, el 27.6 por ciento de la población consideraba vivir en entorno de seguridad, ahora, en el mismo mes pero de este año, el índice incrementó a 42.4 por ciento, lo que habla de un incremento significativo para el bienestar social, de acuerdo al INEGI.

Este resultado se asume como un logro del Gobierno Municipal de Soledad, que lidera el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, ya que con la creación y fortalecimiento de la Guardia Civil Municipal se ha multiplicado la vigilancia y la prevención en las más de 300 colonias de la ciudad soledense y se ha logrado aumentar la confianza ciudadana.

Así, se han mantenido también políticas de proximidad y presencia de la Guardia Municipal, reforzando la confianza en espacios públicos y con acciones de cercanía con las familias y visitantes, reflejándose el aumento de la confianza ciudadana en una corporación cada vez más capacitada, sensible, preparada y cercana.

Estas acciones han tenido impacto en la vida cotidiana, asegurando que la población se sienta más tranquila en calles, espacios públicos, centros comerciales y en cada rincón del municipio.

En un contexto nacional donde la mayoría de las ciudades enfrenta incrementos o estancamiento de estrategias para combatir la inseguridad, el caso de Soledad destaca como ejemplo de gestión local que contribuye a la mejora de la zona metropolitana y que se traduce en un reconocimiento ciudadano al trabajo del Ayuntamiento.