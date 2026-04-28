Senadora Verónica Rodríguez destaca avances en seguridad en San Luis Capital

La Senadora por Acción Nacional Verónica Rodríguez Hernández reconoce que la mejora en la percepción ciudadana es resultado de la estrategia del Alcalde Enrique Galindo y del trabajo policial, con cifras que reflejan mayor confianza y tranquilidad.

La Senadora Verónica Rodríguez Hernández destacó los avances en seguridad en San Luis Capital, luego de los resultados dados a conocer por el INEGI, los cuales reflejan una mejora en la percepción ciudadana y consolidan la estrategia encabezada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos.

Tras la presentación de estas cifras, la legisladora subrayó que los resultados tienen sustento en la voz directa de la población: “La ciudad había pedido esto a gritos; hoy que tenemos un buen resultado, después de cinco años de gobernar del Alcalde Enrique Galindo, lo agradecemos porque además sabemos que este trabajo va a continuar”, afirmó.

Rodríguez Hernández expresó su orgullo por los avances alcanzados y reconoció que la estrategia de seguridad municipal ha generado condiciones para que la ciudadanía perciba mayor tranquilidad en su entorno cotidiano.

Asimismo, la senadora resaltó el papel del cuerpo policial y de los distintos actores involucrados en la implementación de esta política pública, al señalar que el trabajo coordinado ha superado expectativas y ha fortalecido la confianza de la población en San Luis Capital.