SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ TENDRÁ PRESENCIA EN EL TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO 2026

• El municipio mostrará su cultura, exquisita gastronomía, historia y atractivos en el principal encuentro turístico del país.

Con una propuesta turística que enaltece la identidad culinaria, el orgullo local y el impulso al desarrollo económico, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez fue invitado a participar en el Tianguis Turístico de México 2026, el encuentro más importante del sector a nivel nacional, que se celebrará del 27 al 30 de abril en Acapulco, Guerrero, en el marco de su 50 aniversario; esta distinción reafirma el compromiso de una administración cercana a la gente y ocupada en la proyección a nivel nacional de las tradiciones y su crecimiento, alineado a la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La invitación reconoce el trabajo sostenido de la actual administración en materia turística, consolidando a Soledad como un destino con identidad propia y en constante proyección; el Tianguis Turístico representa un foro estratégico donde convergen empresas nacionales e internacionales del sector, generando alianzas, promoción y oportunidades que fortalecen la economía y abren nuevas puertas para el municipio.

En representación de Soledad, el director de Turismo, Felipe Cárdenas Quibrera, llevará la esencia del municipio a este escaparate nacional, mediante la promoción de sus principales atractivos con Pasaportes Turísticos, loterías temáticas y el estandarte gastronómico por excelencia: las enchiladas potosinas. “Vamos a conquistar a todo México”, afirmó, al destacar la riqueza culinaria como uno de los mayores orgullos de la localidad.

Además, las y los asistentes podrán degustar sabores emblemáticos acompañados de vinos de mesa de los viñedos Pozo de Luna, Viña Cordelia y Bodega 1881, fortaleciendo así la proyección gastronómica de Soledad; a la par, se difundirá su riqueza histórica, cultural y sus sitios emblemáticos, resaltando su crecimiento, identidad y la calidez de su gente.

Con ello, el municipio reafirma su compromiso de posicionarse en el mapa turístico nacional como un destino que avanza con rumbo, con planeación y estrategia para atraer más visitantes que reconozcan la riqueza local y la calidez de su gente.