Protección Civil Municipal participa en la Reunión Nacional: «Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026»

Durante el encuentro, se fortalece la coordinación interinstitucional y las estrategias preventivas para la protección de la población ante fenómenos hidrometeorológicos.

La Dirección Municipal de Protección Civil participa en la Reunión Nacional de Protección Civil: “Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026”, con el propósito de fortalecer la coordinación de acciones entre el Gobierno de México y los distintos órdenes de gobierno.

La asistencia a este encuentro nacional permite acceder a información actualizada sobre el pronóstico y comportamiento de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, así como reforzar las medidas de prevención, preparación y respuesta que faciliten la difusión oportuna de recomendaciones dirigidas a la población, promoviendo una cultura de autoprotección y resiliencia ante los riesgos asociados a fenómenos hidrometeorológicos.

En el desarrollo de esta jornada de trabajo, se consolidan estrategias y acciones interinstitucionales en coordinación con autoridades federales y estatales, con el firme compromiso de prevenir riesgos, proteger la integridad de la ciudadanía y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles contingencias.

Asimismo, mediante el intercambio de experiencias, información técnica y prácticas, se establecen mecanismos de colaboración que priorizan la seguridad y el bienestar de las familias.

Ante la proximidad de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, se destaca la importancia de fortalecer la planeación preventiva, la coordinación interinstitucional y los mecanismos de preparación entre los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de reducir riesgos, salvaguardar la vida y el patrimonio de la población, así como mitigar los efectos derivados de los fenómenos hidrometeorológicos.