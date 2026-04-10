JUEGOS MECÁNICOS GRATUITOS, EL CENTRO DE LA DIVERSIÓN EN LA FENAE 2026

* Visitantes de todo el Estado y diferentes partes de la república disfrutan atracciones seguras y ordenadas, con acceso sin costo todos los días.

El funcionamiento de los juegos mecánicos en la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026 se consolida como uno de los principales atractivos para las familias soledenses, al ofrecer espacios de sana convivencia, emoción y entretenimiento totalmente gratuito; con un horario accesible de 17:00 a 22:00 horas, este centro de diversión ha registrado una alta afluencia diaria, con filas ordenadas y atención constante para garantizar una experiencia segura y agradable, en cumplimiento a la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de acercar beneficios directos a la población.

Las atracciones disponibles contemplan opciones para niñas, niños, jóvenes y personas adultas, lo que permite que cada integrante de la familia encuentre momentos de alegría y esparcimiento, desde juegos infantiles hasta mecánicos de mayor intensidad, la organización y supervisión permanente han permitido que el acceso se realice de manera fluida, priorizando el orden y la seguridad de quienes disfrutan de este espacio.

Bajo la línea de un gobierno cercano que escucha y atiende, la gratuidad de los juegos mecánicos representa una oportunidad real para que familias de bajos recursos accedan a actividades recreativas de calidad, fortaleciendo la convivencia social y el bienestar de la comunidad; esta política pública responde al compromiso de impulsar entornos incluyentes, donde la diversión no sea un privilegio, sino un derecho al alcance de todas y todos.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez invita a la ciudadanía a continuar visitando la FENAE 2026 hasta el próximo 12 de abril y disfrutar de este espacio pensado para las familias, donde cada día se viven momentos emocionantes en un ambiente seguro, ordenado y cercano a la gente.