AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD HONRA LEGADO DE EMILIANO ZAPATA EN SU 107 ANIVERSARIO LUCTUOSO

* Con un acto cívico en el monumento ubicado en bulevar Valle de los Fantasmas, el Ayuntamiento reafirma su cercanía con las familias y su compromiso con la justicia social

Soledad de Graciano Sánchez conmemoró el 107 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata con un acto cívico realizado en el monumento ubicado en el bulevar Valle de los Fantasmas, donde se rindió homenaje al legado del luchador social que defendió el derecho de los pueblos a decidir sobre la posesión de la tierra; la ceremonia fue encabezada por el secretario general del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez, en representación del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El evento, organizado por la Dirección de Educación y Acción Cívica en coordinación con el Gobierno del Estado, incluyó honores a la bandera con la participación de la escolta y banda de guerra de la Escuela Secundaria “21 de Marzo de 1806”, así como la interpretación del Himno Nacional Mexicano y del Himno Agrarista, por la Banda de Música del Estado, en el acto estuvieron presentes autoridades estatales, municipales, representantes del sector educativo, así como ejidatarios del municipio, fortaleciendo la cercanía con las comunidades y reconociendo su papel en el desarrollo social.

Durante su intervención, el secretario general Benjamín Pérez Álvarez destacó que “a 107 años de su partida, el legado de Emiliano Zapata sigue vigente en cada comunidad que defiende su identidad y su derecho a prosperar; su lucha por la tierra y la libertad permanece como una guía para impulsar políticas públicas que generen igualdad de oportunidades y fortalezcan al campo, base de nuestras familias”.

Por su parte, María Guadalupe Chávez Meza, titular de la Dirección de Gobernación, en representación del gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, subrayó que “conmemorar a Zapata es reafirmar nuestra identidad como pueblo y el compromiso con los principios de justicia social, libertad y respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras; su lucha nos recuerda que la tierra, el sustento y la dignidad deben ser derechos garantizados para todas y todos”.

Como parte de esta ceremonia, autoridades municipales, estatales y ejidatarios realizaron una guardia de honor, refrendando el compromiso de este Gobierno cercano de seguir impulsando acciones que mantengan vivo el legado de justicia social y bienestar para las familias soledenses.