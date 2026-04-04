JUAN MANUEL NAVARRO RECONOCE VISIÓN DE TRANSFORMACIÓN DEL GOBERNADOR AL APERTURAR EL PARQUE DINOASIS

– Acompañó al Mandatario Estatal en la inauguración de este nuevo y atractivo centro recreativo, adelantando que Soledad podría tener un recinto similar.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, acompañó al Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, a la apertura y corte de listón inaugural del centro acuático Dinoasis Aqua Park en el mayor pulmón de San Luis Potosí, el Parque Tangamanga 1; el edil felicitó al Mandatario Estatal por su visión de desarrollo social para las y los potosinos, al recuperar un espacio público en un sitio de esparcimiento integral, que reúne a las familias y atrae turismo nacional e internacional.

Destacó los esfuerzos del Gobierno Estatal, para hacer realidad atracciones de primer nivel, ofreciendo a la población potosina, en especial a la soledense, momentos de entretenimiento inolvidables durante la Semana Santa y de Pascua, facilitando a las familias un ahorro económico al contar con un parque acuático en la ciudad, permitiendo que niños, niñas, jóvenes y personas de todas las edades sean parte de la recreación sana y característica de la temporada. «Muchas felicidades, Gobernador, por consolidar un San Luis con grandeza, y apostarle todo a la unión familiar y generar atracción turística con este tipo de parques, no solo para la ciudadanía de San Luis, sino para quienes nos visitan en esta temporada», dijo.

Adelantó que habrá gestiones con el Mandatario, para replicar un Parque acuático como Dinoasis en Soledad de Graciano Sánchez, ofreciendo un centro de diversión innovador y complementario a los Parques Urbanos con los que cuentan ya las familias. «Dinoasis es un lugar completamente innovador, atractivo y único en el país, y por supuesto que deseamos que en Soledad tengamos uno similar; haremos próximamente las gestiones para ofrecerle a nuestras familias algo similar», agregó.

Puntualizó que Soledad también se beneficia con el nuevo centro acuático, al estar ubicado en la zona metropolitana, por lo que su Gobierno Municipal brindará traslados gratuitos para las familias, y asegurar que todas conozcan la nueva atracción acústica en el Tangamanga 1.

Dinoasis operará de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y cuenta con áreas de palapas, tienda de souvenirs, toboganes, zonas comunes, áreas arboladas y dinosaurios en tamaño real que encantarán a chicos y grandes, ofreciendo días inigualables en la mejor temporada turística en la zona metropolitana.

Navarro Muñiz invitó a todas las familias soledenses a descubrir el nuevo centro acuático, fortalecer la convivencia y disfrutar de las obras recreativas que el Gobierno Estatal pone a su disposición para el desarrollo económico y social.