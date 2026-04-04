SÁBADO DE GLORIA LLENA DE VIDA LOS DESTINOS POTOSINOS

* Parajes naturales y sitios turísticos registran alta afluencia en un ambiente seguro que atrae visitantes nacionales e internacionales.

Gracias al apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la seguridad y promover los atractivos del Estado, San Luis Potosí vive un sábado de Gloria con una notable presencia de turistas en sus cuatro regiones. Balnearios, parajes y sitios emblemáticos registran una importante afluencia de visitantes que disfrutan de los destinos en un entorno ordenado, resultado de un esfuerzo sin límites para garantizar experiencias seguras.

Lugares como las Cascadas de Micos, el Parque Ecoturístico El Meco, la Media Luna, los embarcaderos hacia la Cascada de Tamul y el Puente de Dios lucen a su máxima capacidad, con familias y visitantes que aprovechan la riqueza natural del Estado. En estos espacios se mantienen operativos coordinados entre autoridades, lo que permite brindar atención y resguardo a quienes recorren cada sitio.

La llegada de turistas provenientes de distintos puntos del país y del extranjero confirma el cambio que se vive y se siente como un destino atractivo y confiable. Se prevé que la temporada continúe con alta ocupación durante la semana de Pascua, generando una importante derrama económica y fortaleciendo la presencia del Estado en el ámbito turístico nacional e internacional.