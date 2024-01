GILBERTO H. VILLAFUERTE ARRANCA PRE CAMPAÑA CON UN PROYECTO FIRME Y DE TRAYECTORIA CIUDADANA

* * En rueda de prensa, el precandidato a la Alcaldía de San Luis Potosí por el Partido Verde, afirmó que según los estatutos y acuerdos partidistas se definirá al candidato idóneo

Gilberto Hernández Villafuerte, precandidato a la Alcaldía de la Capital potosina por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), inició sus labores de precampaña sosteniendo reuniones y acercamientos directos con la militancia y simpatizantes del partido, informando del proyecto de gobierno que se requiere para solucionar de origen los principales problemas en la ciudad.

Las y los militantes del PVEM conocen el trabajo y la trayectoria que represento y saben que soy la única opción en esta contienda interna de mi partido, lo cual es fundamental para lograr la candidatura hacia los comicios de este año, mi plan de trabajo abarca elevar y ampliar los programas de desarrollo social y urbano, crecimiento económico, afianzar un sistema de seguridad y paz pública, principalmente, sentenció durante rueda de prensa.

En su paso como alcalde -dos veces- del vecino municipio de Soledad de Graciano Sánchez, solucionó y encaminó a mejoras sustentables de una demarcación representativa en el Estado, por lo que conoce y sabe afrontar temas de seguridad, bienestar social, infraestructura.

“Que la gente me haya elegido por dos periodos habla de los resultados a su favor, de que se supo hacer bien las cosas en su momento, con un equipo de trabajo eficiente y comprometido con la población», agregó.

Gilberto Villafuerte dijo que en estos momentos se sigue trabajando firme con la ciudadanía en este proceso de selección interna para elegir al candidato, y que aun y cuando existiera una coalición de partidos, se tendrá que trabajar un proceso de selección paralelo.

Dijo asumir una postura de civilidad política y respeto al proceso de selección sin que hasta este momento exista una definición por parte del partido. Habrá suposiciones de acuerdo a las decisiones que los partidos están teniendo, sin embargo, los precandidatos del PVEM seguimos trabajando para convencer a la militancia de que somos los mejores perfiles para encabezar el proyecto de gobierno que transforme y acabe con las adversidades y dificultades que enfrentan las familias.

“Estoy seguro que tanto yo como a mi compañera de bancada en el Congreso de la Unión, Sonia Mendoza, nos gustaría encabezar la candidatura a la capital; no obstante, ambos debemos mantenernos al margen de los procesos internos de nuestro partido. Hasta el momento, no hay definición alguna y será nuestro presidente del partido quien dé a conocer los resultados finales de esta contienda interna”, señaló.

Confiado en su trabajo que por años ha sostenido cercano a las bases, principios y objetivos de un proyecto gallardista, así como con el sentir de la ciudadanía, difundiendo su plan de trabajo para las y los capitalinos, no queda duda que se definirá en base al conocimiento real de las necesidades de la población y esto me hace un precandidato con ventaja. «Sé gobernar al ser parte de un proyecto ganador como es el gallardismo, con el que he caminado a lo largo de los últimos 16 años como funcionario, seis años como alcalde y diputado federal”, finalizó.

