CALIFICADORA INTERNACIONAL CREDITICIA RECONOCE BUEN MANEJO FINANCIERO DEL GOBIERNO ESTATAL 

• En lo que va de la actual administración, la calificación se ha mantenido como la más alta de la historia de San Luis Potosí.

La Agencia Calificadora de Valores «HR Ratings», destacó la estrategia en política financiera impulsada por el Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, lo que ratifica con una alta calificación el buen manejo de las finanzas públicas, así como el manejo crediticio de la administración.

La Secretaría de Finanzas (Sefin), detalló que las tres calificaciones crediticias con las que cuenta el Estado son las más altas de la historia de San Luis Potosí, Verum otorgó la calificación «AA-/M»; HR Ratings, «A+» y Fitch Ratings, «A+.(mex)», todas mantienen su perspectiva “estable”. Cabe destacar que la calificación se ha mantenido durante toda la administración actual.

Durante el primer trimestre de 2024 se incrementaron los pasivos, ello es derivado principalmente de la previsión de los recursos para que el desarrollo de la infraestructura que requiere la Entidad no se vea comprometido por falta de liquidez, así mismo los niveles de activos que cuenta el Estado son muy superiores, comparado con sexenios anteriores, «por ello no es comparable el monto de los pasivos actuales con el de años anteriores», explicó la dependencia.

Asimismo, los resultados de las evaluaciones que trimestralmente realiza la SHCP a través del Sistema de Alertas, reitera el buen nivel de endeudamiento que tiene el estado, ya que en los tres indicadores que integran el resultado el Estado está calificado en “sostenible”.

Esta información es pública, ajena a cualquier interés particular o algún partido político.

