La Huasteca seguirá reverdeciendo con el apoyo total de Ruth González

La candidata al Senado convocó a familias de Tancanhuitz, Ciudad Valles y Tamasopo a no dar un paso atrás y permitir que regrese la herencia maldita

En medio del calor intenso que se sintió en la Huasteca potosina, la incansable candidata al Senado de la República, Ruth González convocó a familias de Tancanhuitz, Ciudad Valles y Tamasopo a que el próximo 2 de junio defiendan el cambio que desde hace dos años vivimos en todo San Luis Potosí y que ha mejorado la vida de miles de personas en los 58 municipios.

Familias enteras dieron una calurosa bienvenida a Ruth González candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que en medio de flores, banderas, aplausos y porras las llamó para no dar un paso atrás y no permitir que la herencia maldita regrese con su atraso, marginación y pobreza para los grupos más vulnerables.

Ruth González Silva dijo que hace tres años “las y los potosinos elegimos un cambio por eso votaron por el Partido Verde y gracias al Gobierno del cambio el presupuesto ahora alcanza para todo: carreteras, escuelas, seguridad y por supuesto los programas sociales, por lo que no podemos volver al pasado”.

Mujeres de todas las edades, jóvenes, niñas, niños, adultos mayores y hombres soportaron el calor intenso que por momentos superó los 40 grados de temperatura para dar el apoyo a Ruth González a quien agradecieron la gestión y apoyos que brindó a su paso por el DIF Estatal y se comprometieron a convertirla en la próxima senadora de San Luis Potosí.

Ruth González convocó a que el 2 de junio el voto masivo sea por las y los candidatos del Partido Verde, los únicos que han dado resultados y pueden ver de cara a la ciudadanía.

