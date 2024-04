Centros de Atención Familiar del DIF Capitalino cuentan con clases sobre emprendimiento

Hay 12 talleres y acuden hombres y mujeres de todas las edades.

Son 7 CAF, ubica el más cercano a tu domicilio y acude.

SLP.- Los Centros de Atención Familiar (CAF) del Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí, cuentan actualmente con 12 talleres que se imparten a población abierta, con el objetivo de mejorar sus habilidades, aprender a elaborar manualidades y para que las y los participantes emprendan un negocio.

Debido a que son múltiples actividades, tanto de manualidades como acondicionamiento físico, e incluso atención para nutrición de las y los potosinos, no se limita la edad en cuanto a las personas que deseen acudir, simplemente se presentan con su identificación oficial en los horarios que más les parezcan convenientes.

La población puede así, tomar clases totalmente gratuitas de belleza, tejido, corte y confección, bordado de listón, manualidades, bisutería y cocina. Por lo que se refiere a yoga, globoflexia, elaboración de moños, colocación de uñas y fomi, se solicita una cuota de recuperación.

En marzo, alcanzaron más de 2 mil 100 horas de capacitación a través de los 12 talleres que actualmente se imparten, en cada uno de los siete CAF distribuidos en varias zonas de la ciudad, para que la población tenga acceso al que tenga más cercano.

Estos centros se encuentran en: Reforma, con domicilio en calle 16 de septiembre No.105, Zona Centro; Simón Díaz, en calle América del Sur No. 193, colonia Simón Díaz; Vargas, en calle Los Vargas No. 345-A, colonia San Juan de Guadalupe; Sauzalito, localizado en calle San Gustavo No. 409, colonia Sauzalito; Silos, en Paseo Valle del Semillero No. 100, colonia Los Silos; Revolución, en calle Durango esquina Manuel José Othón, colonia Librado Rivera y el de apertura más reciente en la delegación de Villa de Pozos con el nombre de “brillo de vida”, dedicado especialmente a personas adultas mayores, ubicado en Porfirio Díaz 610-A.

