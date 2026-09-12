Comienza Interapas proyecto de mejora sanitaria en barrio de Tlaxcala

La obra se realizará en dos etapas para atender el afloramiento de aguas residuales y renovar la red de drenaje Moctezuma y Altamirano.

SLP.- Para atender los problemas sanitarios que se presentaban en la calle Moctezuma, INTERAPAS inició un proyecto de rehabilitación que se desarrollará en dos etapas, con el objetivo de evitar la salida de aguas residuales y renovar la red de drenaje en esta antigua vialidad del barrio de Tlaxcala.

El primer tramo comenzó sobre la calle Altamirano, entre Moctezuma y Eje Vial Ponciano Arriaga, donde se instalarán 72 metros lineales de nuevo drenaje, con tubería de 12 pulgadas de PEAD y una inversión aproximada de 580 mil pesos. Debido a los trabajos, este tramo permanecerá cerrado totalmente a la circulación.

Posteriormente se iniciará el segundo tramo, sobre la calle Moctezuma, entre Aquiles Serdán y Altamirano, donde se presenta el afloramiento de aguas residuales. La programación de los trabajos en este orden responde a las condiciones del terreno, ya que el primer tramo corresponde a la parte baja de la zona. De esta manera, se busca reducir posibles afectaciones durante la intervención y evitar que se generen nuevos escurrimientos de aguas residuales mientras se realizan las obras.

Esta intervención integral forma parte del quinto paquete de obras prioritarias de INTERAPAS y busca mejorar el funcionamiento de la red sanitaria, además de contribuir al cuidado de uno de los barrios más antiguos de la ciudad y brindar mejores condiciones a sus vecinos.